Kinowy hit z uwielbianym aktorem już na Amazon Prime Video

Gdzie obejrzeć film “Bękart”? To proste – teraz już na Amazon Prime Video. Na platformie zadebiutował głośny hit z Madsem Mikkelsenem w roli głównej.

Amazon Prime Video bez przerwy kusi nowościami, w okresie halloweenowym oferując wiele kinowych hitów jak choćby film “Niepokalana”. Umówmy się, że horror z Sydney Sweeney był co najwyżej przeciętny, więc może dla odmiany warto obejrzeć coś znacznie lepszego? Jeśli brzmi to dla Was zachęcająco, najlepiej skusić się na najnowszą kinową premierę w serwisie Amazona!

Gdzie obejrzeć film “Bękart”?

Mads Mikkelsen wystąpił w głównej roli w głośnym dramacie historycznym od Nikolaja Arcela, twórcy takich widowisk jak “Kochanek Królowej” czy “Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”. Tym razem sprawdzimy historię wojennego weterana, kapitana Ludviga, który otrzymał szeroki teren jutlandzkich wrzosowisk na własność. Król obiecał mu, że jeśli tylko uda mu się skolonizować ten teren, nada mu tytuł szlachecki. Na drodze staje mu jednak bezwzględny szlachcic, który każdymi możliwymi środkami stara się odzyskać, co uważa za swoje.

Warto dodać, że obraz ten zdobył bardzo dobre opinie krytyków. W serwisicie Rotten Tomates ma aż 97% pozytywnych opinii recenzentów oraz 95% pozytywnych głosów widzów. To chyba samo w sobie dowodzi o jakości obrazu, więc polecam sprawdzić go, jeśli tylko będziecie mieli okazję. Aby obejrzeć film “Bękart”, należy udać się na Amazon Prime Video.

Co więcej, film Arcela zdobył aż trzy europejskie nagrody filmowe – dla najlepszego europejskiego aktora Madsa Mikkelsena, najlepszego europejskiego operatora Rasmusa Videbæka oraz najlepszej europejskiej twórczyni kostiumów Kicki Ilander. Do tego zgarnął też 8 Robertów (nagród duńskiej akademii filmowej).

Źródło: Amazon Prime Video