Jeden z najlepszych filmów roku już do obejrzenia na streamingu w Polsce

W 2024 roku już teraz mieliśmy do czynienia z kilkoma hitami , ale zdecydowanie wyróżnia się nowy obraz Alexa Garlanda. Gdzie obejrzeć Civil War na streamingu?

Civil War jest już dostępne w ofercie serwisu Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat. Oznacza to, że w ramach podstawowej subskrypcji możemy obejrzeć jeden z najlepszych filmów, jakie w tym roku trafiły do kin. Ostrzegam jednak, że to mocny obraz, zdecydowanie nie dla wszystkich odbiorców.

Alex Garland jest cenionym reżyserem i scenarzystą, którego popularność zdecydowanie podskoczyła, gdy jego debiutanckie Ex Machina zostało obsypane nagrodami na wielu festiwalach na całym świecie. Później filmowiec zdobył uznanie świetną adaptacją nieco lovecraftowskiego koszmaru w postaci Anihilacji stworzonej dla serwisu Netflix. W swoim dorobku ma też świetny serial Devs oraz niezłe, choć niedorównujące poprzednim obrazom Men. Civil War jest jednak jednym z jego najlepszych filmów.

Jest to historia współczesnej wersji wojny secesyjnej, w której Stany Zjednoczone zostały podzielone z powodu rządów dyktatorskiego prezydenta. Obserwujemy losy dziennikarzy wojennych przedzierających się przez niebezpieczne, opanowane przez bezprawie rejony USA, którzy chcą dotrzeć do źródła problemu – prezydenta – i zrobić z nim wywiad.

Civil War zyskał uznanie wśród widzów oraz krytyków. Film ma aż 81% pozytywnych ocen recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes oraz 70% pozytywnych not od widzów. Trzymająca za serce historią oraz emocjonujące sceny najczęściej wymieniane są wśród pozytywów. To, jak zresztą sam wspomniałem, zdecydowanie jeden z najjaśniejszych filmowych punktów tego roku. Obraz zaledwie w kwietniu bieżącego roku debiutował w polskich kinach. Teraz obejrzycie go na Amazon Prime Video.

Źródło: Amazon Prime Video