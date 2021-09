Oto oferta Games with Gold październik 2021. Dla mnie rewelacja

Microsoft oficjalnie ogłosił ofertę Games with Gold na październik 2021. W tym miesiącu coś w sam raz dla fanów retro i gier indie. Rzućcie okiem na dobrodziejstwa, które Was czekają.

Games with Gold październik 2021 – jakie gry trafią do oferty?

Aaero – od 1.10 do 31.10

Hover – od 16.10 do 15.11

Castlevania: Harmony of Despair – od 1.10 do 15.10

Resident Evil Code: Veronica X – od 16.10 do 31.10

Nie będę ukrywał, że od dawna nie było sytuacji, by wszystkie cztery gry z Golda przypadły mi do gustu. W tym miesiącu na szczęście dokładnie tak jest. Każdą z produkcji Warto zainteresować się z zupełnie innego powodu.

Aeero to przepiękna zręcznościówka o podróżowaniu i walce z poziomu statku kosmicznego. Czeka Was masa kolorowych krajobrazów i ogrom niebezpiecznych przeciwników rodem z filmów Sci-Fi. Całości przygrywa soundtrack przepełniony muzyką elektroniczną, więc idealnie dla osób lubujących się w tym gatunku muzycznym.

Pozostając w tematach najróżniejszych barw, Hover powinien trafić w gusta fanów nabijania jak najwyższych wyników. Wcielcie się w bohatera wykonującego najróżniejsze akrobacje po przeogromnym, futurystycznym mieście.

Castlevania: Harmony of Despair to niezwykle trudny platformer z 2011 roku. Pixel-artowa oprawa graficzna, kultowy już ścieżka dźwiękowa i masa poziomów do eksploracji to tylko kilka powodów, by sprawdzić swoje siły przy tej pozycji.

Na sam koniec coś dla wyjadaczy cyklu Rezydencji Zła, czyli Resident Evil Code: Veronica X. To bezpośrednia kontynuacja wydarzeń rozgrywanych w drugiej odsłonie, dlatego rekomenduję najpierw nadrobić poprzednie części.

A Wam jak podoba się oferta Games with Gold na październik 2021? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.