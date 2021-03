Bethesda wrzuca 20 swoich gier do Xbox Game Pass! Pełna lista

Bethesda rozpoczyna współpracę z Microsoftem i Game Passem w mocny sposób. Wydawca dodał do usługi aż 20 swoich największych produkcji.

Microsoft ostatecznie przejął Bethesdę. Dwie firmy rozpoczynają ścisłą współpracę i gracze już na tym zyskują. Do oferty Game Passa trafiła cała masa gier nowego nabytku firmy z Redmond.

Bethesda zawitała do Game Passa – lista nowych gier

Microsoft podzielił się bardzo dobrą nowiną. Już od dziś do abonamentu wydawcy zawita 20 produkcji Bethesdy. Jest ich sporo i z cała pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Oto lista gier Bethesdy, które już dziś trafią do Game Passa:

Dishonored: Definitive Edition – konsole, PC i xCloud

Dishonored 2 – konsole, PC i xCloud

Doom (1993) – konsole, PC i xCloud

Doom II – konsole, PC i xCloud

Doom 3 – konsole, PC i xCloud

Doom 64 – konsole, PC i xCloud

Doom Eternal – konsole, PC i xCloud

The Elder Scrolls III: Morrowind – konsole i PC

The Elder Scrolls IV: Oblivion – konsole i PC

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – konsole, PC i xCloud

The Elder Scrolls Online – xCloud i konsole

The Evil Within – konsole, PC i xCloud

Fallout 4 – konsole, PC i xCloud

Fallout 76 – konsole, PC i xCloud

Fallout: New Vegas – konsole

Prey – konsole, PC i xCloud

Rage 2 – konsole, PC i xCloud

Wolfenstein: The New Order – konsole, PC i xCloud

Wolfenstein: The Old Blood – konsole, PC i xCloud

Wolfenstein: Youngblood – konsole, PC i xCloud

Dodatkowo 16 ze wszystkich nowych pozycji możecie ograć na każdej platformie Microsoftu. Co więcej, spora część z nich otrzymała wsparcie FPS Boost na konsolach Xbox Series. W efekcie starsze produkcje zadziałają bardzo dobrze. To jednak jeszcze nie koniec obecności Bethesdy w Game Passie.

Co jeszcze Bethesda wrzuci do Game Passa?

Powyższa lista nie zawiera wszystkich gier Bethesdy. Jestem pewny, że do XGP trafi jeszcze Wolfenstein II: New Colossus, DOOM z 2016 roku i The Evil Within 2. To zrozumiałe, że firmy nie zdecydowały się na wrzucenie wszystkich produkcji jednocześnie. Kolejne gry pojawią się z czasem i na więcej konkretów musimy chwilkę poczkekać.

Dodatkowo jestem pewny, że posiadacze Game Passa zyskają korzyści w grach MMO Bethesdy. Mowa tu o Fallou 76 i Elder Scrolls Online. Microsoft chce, aby subskrybenci usługi otrzymali maksimum zawartości w pakiecie. W tym przypadku również trzeba poczekać na więcej danych.

Współpraca dwóch gigantów branży zaczyna się bardzo owocnie dla graczy. Subskrybenci Game Passa sporo zyskali na tej umowie, a kolejne dobre wieści jeszcze przed nami.

Jeśli szukacie Xbox Game Pass w dobrej cenie, to wpadnijcie na nasz dział promocji. Abonament Microsoftu często się tam pojawia, a i producent nie szczędzi graczom zniżek na usługę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.