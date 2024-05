Wyścigi na Steam jak za darmo. Oto 18 dobrych ścigałek do 7 zł

Zapraszamy na wielkie zestawienie świetnych wyścigów na Steam w promocji. Znajdziecie tutaj zarówno symulatory, jak i zwariowane gry arcade, sporo wybuchów oraz adrenaliny i driftu. Łączy je jedno – są dobrze oceniane i bardzo tanie.

Ostatnio wybrałem dla Was bijatyki na Steam w promocji, gdzie mogliśmy kupić (i nadal możemy) 15 genialnych gier, w tym Mortal Kombat 11 za 7,29 zł. Teraz pora na zmianę gatunku, ale nadal pozostajemy w obszarach szybkiej akcji i adrenaliny. Co jak co, ale nic tak nie przyciąga do ekranu milionów graczy jak świetne wyścigi. Zwłaszcza, że ten segment gier tak bardzo się nie starzeje i nawet ścigałki sprzed kilku lat nadal potrafią być na topie, jeśli mają po prostu dobre sterowanie.

Dobre i tanie wyścigi na Steam. Promocje

Poniżej znajdziecie 18 wyścigów na Steam, które wyglądają porządnie i są bardzo grywalne. Każdy z kluczy kosztuje maksymalnie 7 zł i 7 groszy. Wierzcie mi, że za taką kwotę można nieźle zaszaleć. Wszystkie gry oferuje w promocji sklep Instant Gaming, gdzie wystarczy BLIK, by szybko i bezpiecznie dokonać zakupu. Kod otrzymujemy w kilka sekund i od razu możemy aktywować nową grę na Steam. A kto lubi coś za free, tutaj znajdzie proponowane przez nas gry za darmo.

Automobilista

Zestawienie zaczynamy od gry wyścigowej kładącej duży nacisk na realizm rozgrywki. Automobilista pozwala nam zasiąść za kierownicą różnorodnych pojazdów: od gokartów po samochody formuły Vee. Co za tym idzie, do wyboru mamy bardzo dużo zróżnicowanych zawodów – od turniejów driftu do wyścigów trwających 24 godziny. Fizyka pojazdów została tutaj oparta na modelach opracowanych dla profesjonalnych zespołów wyścigowych. Dźwięki silnika zostały “pobrane” z wysokiej jakości nagrań prawdziwych samochodów, a wszystkie tory wiernie odwzorowano z rzeczywistością. Nic, tylko cieszyć się realistyczną jazdą. Dla chętnych podrzucam dodatkowo, poza naszym zestawieniem “mocnej osiemnastki” link do droższej drugiej części.

Crashday Redline Edition

Mogliście nie słyszeć o Crashday z 2006 roku, dlatego warto poznać ten tytuł, ale w wersji odświeżonej, która przyjechała do nas w 2017 roku. Mowa o Crashday Redline Edition, czyli bardzo dynamicznej arcade’owej grze wyścigowej, w której liczy się nie tyle zwycięstwo, co szczęśliwe dojechanie do mety. Tutaj nie ma przebacz – wszyscy strzelają, taranują, rozbijają się i masakrują. Możemy grać w kilku zróżnicowanych trybach. Najbardziej podoba mi się ten, w którym wieziemy w aucie uzbrojoną bombę, a odliczanie trwa. Musimy zatem podrzucić ładunek innemu kierowcy, zanim wybuchnie.

Kup Crashday Redline Edition za 4,52 zł (standardowa cena na Steam – 43,99 zł)

Toybox Turbos

A teraz coś od Codemasters, czyli studia znanego z zamiłowania do gier wyścigowych. Proponuję Wam sięgnąć po taniutkie Toybox Turbos od Mistrzów Kodu, które przeniesie nas w czasy dzieciństwa i zabawy resorakami. Do wyboru 35 pojazdów oraz 18 najeżonych przeszkodami torów. Przeciwników możemy nie tylko wyprzedzać, ale i eliminować korzystając z różnych gadżetów, jak miny, karabiny maszynowe i ogromne młoty montowane na dachu. Wszystko w 6 trybach dla pojedynczego gracza i 4 trybach wieloosobowych, w tym “kanapowym” na podzielonym ekranie.

Kup Toybox Turbos za 7,03 zł (standardowa cena na Steam – 53,99 zł)

WRC 8 FIA World Rally Championship

Komu bliżej do wyścigów rajdowych, ma niezłą okazję zaopatrzenia się w WRC 8 FIA World Rally Championship. To bardzo realistyczna i oficjalna symulacja rajdów WRC, w której znajdziecie zmienną pogodę, 50 oryginalnych zespołów, 14 krajów, 100 tras, wyzwania tygodnia i sieciowy tryb eSports. Oczywiście możemy tutaj rozegrać mistrzostwo w trybie dla jednego gracza, gdzie nie tylko się ścigamy, ale też zarządzamy “zapleczem”. Odpowiadamy więc np. za zarządzanie kalendarzem, rozwój auta, zatrudnianie członków ekipy i zarządzanie personelem.

Kup WRC 8 FIA World Rally Championship za 6,94 zł (standardowa cena na Steam – 107,99 zł)

SkyDrift

A może by tak wyścigi w przestworzach? Jeśli tak i ma być do tego tanio, to SkyDrift jest bardzo mocną propozycją. To czysto zręcznościowa zabawa, gdzie mamy do wyboru osiem samolotów uzbrojonych po zęby w przeróżne rodzaje broni (m.in. karabiny maszynowe i rakiety). Do oblatania sporo pięknych i kolorowych lokacji, jak Wielki Kanion, tereny Alaski i Wyspy Hawajskie. Do wyboru zarówno tryb sieciowy dla 8 graczy maksymalnie, jak i rozgrywka singleplayer w trybach Turniej, Survival i SpeedRace.

Kup SkyDrift za 5,54 zł (standardowa cena na Steam – 39,99 zł)

Drift21/CE

Choć to nieco gorzej oceniana pozycja od pozostałych w tym zestawieniu, jednak za 4,26 zł jest naprawdę godna polecenia, zwłaszcza fanom driftu. Drift21/CE pozwala nam nie tylko śmigać po torze. Przed tym sami stworzymy własnego “potwora” na czterech kółkach. W garażu czeka na nas ponad 1800 wymiennych części, a oprócz tego możemy pobawić się w tuning wizualny. Zmagania toczą się na legendarnych japońskich trasach, na których pojawiają się takie auta jak choćby Mazda MX5, Ford Mustang, Subaru BRZ czy BMW E46 M3.

Kup Drift21/CE za 4,26 zł (standardowa cena na Steam – 124 zł)

