Nie tylko wylatuje z PS Plusa, ale już jej nigdzie nie kupicie. Ostatni dzwonek na zyskanie tej gry

Friday the 13th: The Game zostaje wycofane ze sprzedaży oraz z katalogu PS Plus. To ostatni moment, aby kupić grę i móc się nią cieszyć ze znajomymi.

Jak pisaliśmy jeszcze wczoraj, nie możecie już grać w grową adaptację filmowej serii Piątek 13go. Friday the 13th: The Game, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, zostaje oficjalnie wycofane ze sprzedaży. Dotyczy to jednak nie tylko obecności w katalogu PS Plus, ale możliwości zakupu gry w ogóle. Tym samym jeśli teraz jej nie kupicie, nie zrobicie tego już nigdy więcej. No, chyba że kiedyś coś się zmieni.

W każdym razie mówimy o zaskakująco udanym asymetrycznym horrorze multiplayer osadzonym w świecie mordercy w hokejowej masce z Crystal Lake. Tytuł okazał się sprawiającą mnóstwo frajdy pozycją. Do tego był zgoła inny od wielu gier „w klimacie”, w tym m.in. Dead by Daylight. Gra niestety nigdy nie cieszyła się szczególnie wielkim zainteresowaniem, choć garstka wiernych fanów potrafi siedzieć przy niej nawet dziś. Przyznam jednak, że ponad rok temu ciężko było znaleźć kogoś na serwerach.

Tytuł nękało sporo bolączek – brak balansu rozgrywki, mnóstwo błędów i technologicznych problemów. I być może twórcy mogliby coś z tym zrobić, gdyby nie fakt, że przez prawne zawirowania wokół franczyzy, stracili licencję. Nie chcą jej przedłużać, więc ich gra zniknie w ciągu dwóch tygodni ze sprzedaży. Nigdy więc już jej nie kupicie.

Ostatni moment na zakup Friday the 13th: The Game

Możecie jednak zrobić to nadal za pośrednictwem cyfrowej dystrybucji, w ciągu najbliższych dni do końca roku. Twórcy obiecali, że serwery pozostaną włączone do 31 grudnia 2024 roku, ale nie ma gwarancji, że potem wszystko nie zostanie odłączone.