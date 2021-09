Forza Motosport 7 zostaje wycofana ze sprzedaży. Został dzień na zakup gry albo otrzymanie specjalnego tokenu.

Kolejna kiepska wiadomość dla graczy (zaraz obok przesunięcia daty premiery Total War: Warhammer III). Forza Motosport 7 niebawem zniknie ze sklepów. Powodem uniemożliwienia dalszej sprzedaży produkcji są wygaszające licencje na samochody. Gra oficjalnie zniknie z dystrybucji 15 września, czyli jutro. Jeśli macie ochotę ją kupić, to musicie się pospieszyć. Tytuł jest dostępny na PC, XONE, a także Xbox Series X/S.

Spokojnie, bo Microsoft zadbał o osoby płacące za usługę Game Pass. Dotyczy to oczywiście osób, które nie mają zakupionej produkcji. Każdy posiadacz wykupionego abonamentu może kupić dowolny dodatek do FM 7, dzięki czemu otrzyma specjalny token. Ten może wykorzystać i przypisać pełną wersję gry na stałe do swojego konta. Kupony będą rozdawane do 2 sierpnia, jednak gdy nie dostaniecie tokenu, wystarczy napisać do Xbox Support. Kupony są ważne do 15 września 2023 roku.

Ponadto w sklepie Microsoft możecie znaleźć spore promocje (aż 75%) na różne edycje gry. Do dyspozycji są wersje: standard (44,75 zł), deluxe (64,75 zł) oraz ultimate (87,25 zł). Druga opcja zawiera trzy pakiety samochodów w tym VIP 7 oraz Fate of the Furious, z kolei edycja „ostateczna” dodatkowo ma przepustkę samochodową.

Wymagania sprzętowe Forza Motosport 7:

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel i5 4460 3,2GHz

Karta graficzna: Nvidia GTX 670, GTX 1050 Ti

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel i5-750 2,67 GHz

Karta graficzna: Nvidia GT 740, GTX 650 lub AMD R7 250X

RAM: 8 GB