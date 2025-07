Czy Forza została anulowana? Były pracownik ma złe wieści

To może być jeden z najbardziej bolesnych ciosów dla fanów symulatorów wyścigowych. Według informacji udostępnionych przez byłego pracownika Turn 10 Studios, Freda Russella, seria Forza Motorsport została oficjalnie porzucona. W poście, który szybko zyskał rozgłos w serwisie Reddit, Russell stwierdził, że Xbox „zamknął przestrzeń” związaną z tą kultową serią, a sam zespół deweloperski praktycznie przestał istnieć.

„To bardzo smutny dzień dla jednej z najlepszych serii gier wyścigowych. Turn 10 Studios zamknęło dział odpowiedzialny za Forza Motorsport, a sam zespół został rozproszony. Uwielbiałem ten okres pracy,” — napisał Russell. Co więcej, Turn 10 nie zostało całkowicie zlikwidowane — studio ma teraz pełnić rolę wsparcia technicznego dla Playground Games, twórców bardziej zręcznościowej Forza Horizon. To spora zmiana dla studia, które przez lata budowało swój prestiż na realistycznych i technicznie zaawansowanych symulatorach jazdy.

Ta informacja nie pojawiła się w próżni. Turn 10 było jednym z wielu studiów mocno dotkniętych falą zwolnień w Microsofcie, podczas której pracę straciło około 9 000 osób — w tym tysiące związanych bezpośrednio z gamingiem. Według doniesień, Turn 10 mogło utracić nawet połowę swojego zespołu, co znacznie utrudniałoby kontynuację ambitnych projektów. Choć ostatnia odsłona serii — Forza Motorsport z 2023 roku — została dobrze oceniona przez krytyków (84 punkty na Metacritic i OpenCritic), brak oficjalnych danych o sprzedaży i niski poziom komunikacji ze strony Xboxa od dawna budziły pytania o przyszłość marki. Teraz wiele wskazuje na to, że Forza Motorsport schodzi z toru, a fani będą musieli zadowolić się jedynie szybszą, bardziej kolorową siostrą — Forza Horizon.

Microsoft nie odniósł się jeszcze oficjalnie do tych doniesień, ale dla wielu graczy już sama sugestia końca serii to cios w serce. Jeśli wieści się potwierdzą, będzie to symboliczny koniec jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych franczyz wyścigowych w historii gier wideo. Zapytaj czatbota ChatGPT

Źródło: insider-gaming.com