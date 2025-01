Czy to koniec Forza Horizon 3?

Gracze są szczególnie wrażliwi na wyłączanie usług sieciowych gier. Zwłaszcza gdy ich brak oznacza koniec kontynuowania zabawy. Doskonale pamiętamy, z jak dużym oburzeniem spotkało się odłączenie serwerów gry The Crew. W tym przypadku wiązało się to z de facto zamknięciem produkcji nawet dla tych osób, które produkt zakupiły lata temu, teoretycznie na własność. Tym razem pojawiło się ryzyko odłączenia serwerów gry Forza Horizon 3. Chociaż offline grać się da, to dla wielu nie ma to większego sensu.

Zwłaszcza na Reddicie gracze zaczęli informować o problemach z korzystaniem z funkcji sieciowych gry. Te dla wielu są niedostępne lub nie działają. Co ciekawe, redakcja serwisu Pure Xbox postanowiła to sprawdzić. Parafrazując klasyczne powiedzenie IT, “u nich działa”. Innego zdania są gracze na forach.

Pojawiło się przypuszczenie, że może to oznaczać stopniowe ograniczenia funkcji sieciowych gry. Czy te zostaną finalnie wyłączone w tym roku? Nie wiadomo – ale ryzyko jest.

Comment

byu/JoaoPaulo3k from discussion

inforza

Comment

byu/JoaoPaulo3k from discussion

inforza

Zobacz też: Najlepszy monitor dla gracza? Te dwa modele mogą zmieść konkurencję

Forza Horizon 3 to gra wyścigowa w otwartym świecie, która pojawiła się na rynku 27 września 2016 roku. To trzecia odsłona popularnej serii autorstwa Playground Games, która pozwala graczom wziąć udział w specjalnych festiwalu wyścigów samochodowych. Ten odbywa się w różnych miejscach na świecie, do których zabierają nas poszczególne odsłony. W przypadku “trójki” mieliśmy okazję odwiedzić malowniczą Australię. Ostatnia odsłona cyklu trafiła do sprzedaży pod koniec 2021 roku — była to część okraszona numerem 5.

Źródło: purexbox.com