Fabuła Final Fantasy 7 Remake Part 3 ukończona. Kiedy premiera?

Final Fantasy 7 Remake Part 3 nadciąga — historia już jest

Square Enix na poważnie zabrało się za remake kultowej gry sprzed lat. Jak potwierdził jeden z producentów, trzecia odsłona trylogii ma już gotową fabułę. Deweloperom pozostaje zabrać się do pracy i przygotować tytuł, który za jakiś czas będzie mógł zadebiutować. Zgodnie z ostatnią wypowiedzią Yoshinori Kitase na panelu G-STAR 2024, właściwa produkcja już się rozpoczęła.

A kiedy możemy spodziewać się premiery? Niestety, na nią trzeba będzie trochę poczekać. Square Enix planuje wydanie finałowej odsłony trylogii dopiero w 2027 roku. Jeszcze ponad 2 lata do ostatniego rozdziału historii to sporo, ale z drugiej strony może być warto. Dwie dotychczasowe odsłony Final Fantasy 7 Remake spotkały się z ogromnym uznaniem zarówno recenzentów, jak i graczy.

Final Fantasy VII to kultowa gra RPG wydana pierwotnie na PlayStation w 1997 roku. Opowiada historię grupy najemników, którzy stawiają czoła potężnej korporacji Shinra, chcącej wykorzystać życiową energię planety do własnych celów. Gra wyróżnia się innowacyjnym systemem walki, zapadającą w pamięć muzyką i głębokimi postaciami. Remake gry to nie tylko odświeżona grafika, ale także znaczące zmiany w rozgrywce i fabule. Twórcy zdecydowali się rozbudować niektóre wątki, a także wprowadzić nowe elementy, które wzbogacają oryginalną historię. Dość powiedzieć, że nowa wersja finalnie składać się będzie z aż 3 części — dwie zdążyły już zadebiutować i są naprawdę świetne.

