FIFA na ekskluzywność PlayStation? Sony miało taką możliwość

Seria FIFA od Electronic Arts dziś już nie istnieje, a legendarna w zasadzie marka została przekształcona w EA Sport FC. Pierwsza gra o numerku „24” na końcu mogła przekonać do siebie mnóstwo graczy (choć nie sprzedaje się rewolucyjnie). Dziś to EA znane jest z gier na licencji FIFA, ale organizacja musi teraz radzić sobie sama. Wszystko wyglądałoby jednak zupełnie inaczej, gdyby to akcji wkroczyło Sony, gdy tylko mogło.

FIFA mogła być tylko dla Sony

W rozmowie z portalem Time Extension Tom Stone, były wiceprezes EA w Europie przyznał, że istniała taka możliwość. Firma ISL, która wówczas odpowiadała za sprawy licencyjne FIFA, postanowiła odezwać się do Sony. Stało się to za plecami Electronic Arts, tuż przed przedłużeniem kontraktu na kolejne gry z serii. Sony zdawało sobie jednak sprawę z tego, że dogadując się z ISL, mogliby zaszkodzić jednemu ze swoich głównych producentów gier third-party.

Chris Deering [ówczesny prezes Sony PlayStation Europe – dop. red.] spotkał się ze mną i powiedział: „Zaoferowano nam prawa do FIFA Soccer”. Powiedziałem: „Chyba sobie żartujesz. Poważnie? ISL zwróciło się do ciebie i zapytało, czy chciałbyś otrzymać wyłączną światową licencję na FIFA? Po tym wszystkim, co dla nich zrobiliśmy?”. Byłem naprawdę zdenerwowany. Ale Chris powiedział mi: „Nie podpiszę tej umowy, chyba że nie możesz dojść do porozumienia z FIFA. To twoja umowa. Ty ją stworzyłeś”. Oczywiście Chris patrzył „szerzej” na wsparcie, jakiego EA udzieliło PlayStation na całym świecie. Myślę jednak, że byłaby to interesująca rozmowa, gdyby Sony podpisało tę umowę. Myślę, że EA źle by na to zareagowało. – powiedział Tom Stone

Finalnie do niczego takiego nie doszło, a EA – jak zapewne wiecie – przez kolejne wiele lat przedłużało licencję i ochoczo korzystało z marki FIFA. Co ciekawe, niemal nigdy nie była to wzorowo współpraca. Obydwie firmy wielokrotnie rozważały rozstanie. Organizacja pytała Sony, a EA parę razy chciało porzucić tę markę. Wtedy jednak zespół marketingu odradzał to, bo nie wyobrażali sobie rebrandingu w tak kluczowym momencie sukcesu.

Co ciekawe, w latach 90. Sony miało swoją własną markę piłkarską. Wydawali wtedy Adidas Power Soccer, który jednak nigdy nie był aż tak popularny jak gry na licencji największej sportowej organizacji piłkarskiej. Mimo wszystko japoński gigant nie chciał rzucać kłód pod nogi EA.