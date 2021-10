Ktoś chyba przekupił piłkarzy. Murek w FIFA 22 przeteleportował się za bramkę

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Dziś oficjalna premiera standardowego wydania FIFA 22. Na Reddicie można znaleźć kilka zabawnych błędów nagranych przez graczy z całego świata. Wyobraźcie sobie, że rzut wolny wykonujecie spod słupka, a do tego murek teleportuje się kilka metrów za siatkę bramki.

Choć FIFA 22 jest daleko do stanu eFootball, zdarzy się kilka bugów i w tej produkcji. Osobiście chciałbym żyć w czasach, gdy produkcje AAA na premierę będą wolne od jakichkolwiek niedoróbek, aczkolwiek nie mógłbym wtedy oglądać tak zabawnych wideo. Poniżej znajdziecie świetny przykład takiego przypadku, który najpewniej dziś rozbawił dziesiątki lub nawet setki osób.

Wygląda na to, że piłkarz wykonujący rzut wolny pojawił się w zdecydowanie złym miejscu. Jakby było tego mało, jego przeciwnicy chyba zostali przekupieni, bo murku w tak nietypowym miejscu jeszcze nie widziałem podczas żadnego meczu. A co na to sędziowie? Gdzie oni byli? Chyba dość grube koperty musiały iść pod stołem przed tym spotkaniem. Oczywiście traktujcie powyższe słowa humorystycznie i nie zarzucam nikomu brania łapówek. Trzeba jednak przyznać, że pokazana sytuacja wygląda naprawdę zabawanie.

