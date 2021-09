Nie będzie kupowania kota w worku. Powrót znanej opcji w FIFA 22

EA poinformowało, że w FIFA 22 otrzymamy możliwość podpatrzenia paczek z kartami. Wraca znana opcja z poprzedniej odsłony.

Oficjalnie ogłoszono, że gracze FIFA 22 będą wiedzieć, co znajduje się w poszczególnych paczkach z kartami w trybie online. Electronic Arts użyje znanej opcji z poprzedniej odsłony, aby kupujący był świadomy ewentualnych zdobyczy. Funkcja ta będzie opcjonalna, dlatego wciąż możemy zdecydować się na nie podglądanie, aby doświadczyć niespodzianki. Deweloperzy poinformowali również o nadchodzących paczkach, które możemy otworzyć na premierę gry.

Jak napisali twórcy na blogu, decyzję o wprowadzeniu możliwości podpatrzenia kart, wdrożyli na podstawie odzewu społeczności:

Po pozytywnym przyjęciu przez fanów [możliwości podpatrzenia kart – red.] po ich wprowadzeniu do FIFA 21, Preview Packs będą dostępne w FIFA 22 na PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Stadia oraz PC. Przypominamy, że Preview Packs są typem paczek, które pozwalają zobaczyć wszystkie konkretne przedmioty, które zawierają. Gdy już zobaczycie co jest w paczce, możecie zdecydować czy chcecie ją kupić za FUT Coins lub FIFA Points.

Oficjalny blog gry