FIFA 22 już wkrótce. Sprawdź nowości i świetne dodatki na premierę

EA Sports wprowadzi popularną markę na wyższy poziom. FIFA 22 będzie powodem, dla którego będziemy więcej grać i mniej oglądać prawdziwych meczów.

Z roku na rok twórcy serii FIFA poprawiają swoją skuteczność w kształtowaniu wirtualnej piłki nożnej. Wraz z nadejściem nowych generacji konsol poziom oprawy graficznej, precyzji rozgrywki i emocji są coraz bliżej tego, co znamy z prawdziwych meczów. Ta granica raz jeszcze zostanie przesunięta dzięki najnowszej odsłonie FIFA 22.

W stosunku do poprzednich części gry zmian jest aż tyle, że EA mogłoby zrobić z tego lekturę. Jeśli nie wierzycie to polecam odwiedzić oficjalną stronę producenta. Ale ja nie chcę Was zanudzać wszystkimi detalami, bo jak w każdym sporcie, liczy się niezmiennie wynik, a później styl. Tak więc skupmy się tylko na nowościach, mających realny wpływ na przyjemność z gry.

Nowości w karierze to nie byle co

W tym roku fanów szczególnie ucieszą zmiany w dostępnych trybach gry. Na pierwszym miejscu wskazałbym karierę, w której nareszcie możemy w pełni zarządzać drużyną i z większą swobodą kontrolować swój zespół lub konkretnego zawodnika.

Od teraz dokonamy szerszej personalizacji zespołu. Korzystając z opcji kreatora wybierzemy nazwę, herb, stroje meczowe dla klubu, tudzież ligę, gdzie odbędzie się główna rywalizacja o trofea. Ostatecznie nasz team zajmie miejsce w tabeli innego zespołu, co by nie przedłużać sezonu o kolejne dwa mecze.

Projektowanie będziemy mogli kontynuować także względem własnej „twierdzy”, w której każde spotkanie ma wyjątkowy charakter. W tym przypadku możemy puścić wodze fantazji i zapragnąć niestandardowego strzyżenia murawy, rzucających się w oczy banerów lub standardowo nacisnąć default w sekcji stadionu. To samo tyczy się składu drużyny – możemy zdać się na losowy przydział ludzi lub wskazać kilka czynników zawężających pulę graczy.

Mały punkcik koniecznie musimy odnotować przy karierze dla jednego piłkarza. W grze pojawią się perki, czyli najróżniejsze modyfikatory ułatwiające zachowanie na boisku w różnych sytuacjach meczowych. Niektóre okażą się cenne w ramach pozycyjnego stylu gry, inne zaś wzmocnią cechy decydujące o lepszej defensywie. Perki te funkcjonują jako dodatkowe narzędzie w rozwoju piłkarza, poza standardowymi umiejętnościami i nie są rozdawane za darmo. Aby na nie zasłużyć należy osiągnąć cele meczu – przykładowo wygrać z handicapem, strzelić gola, etc.

Rozgrywki online z lepszymi nagrodami

Ludzie robią kariery nie tylko w singlu. Sława i chwała czekają jak zwykle w trybie FUT, gdzie rankingi pękają w szwach od weteranów serii i amatorów „trawy”. I właśnie, w tym miejscu dokonano wymaganego szlifu, by lepiej nagradzać graczy za udział w najważniejszych rozgrywkach online.

Poprawiono m.in. system przydzielający graczy do dywizji w trybie Division Rivals. Serie zwycięstw są wyraźnie lepiej doceniane, co przekłada się na szybsze pokonywanie etapów i unikalne nagrody. Dla najbardziej skutecznych graczy czeka rywalizacja w Lidze Elitarnej. Jak sama nazwa wskazuje, wejściówki tylko dla najlepszych, ale powalczyć o miejsce warto, bowiem daje szanse na udział w kwalifikacjach do FIFA Global Series.

FIFA 22 kocha, lubi i szanuje realizm rozgrywki

Dobra, może pogadajmy teraz o tym, czy FIFA 22 w jakikolwiek sposób zmieniła się na samym boisku. Czy piłka nadal jest okrągła a bramki są dwie? Tutaj bez większych niespodzianek, jednakże EA postawiło przed sobą wyzwanie, aby podkręcić realizm gry. Według zapewnień producenta suwak zmierzający ku rzeczywistości został całkiem słusznie podniesiony i zauważymy różnicę, choć wyłącznie na konsolach PS5 i XSX.

A więc dysproporcję między starym a nowym stanowi tutaj technologia HyperMotion. Nie jest to żaden chwyt marketingowy (oby), a system łączący nagrania Motion Capture z typowego meczu dla 22 piłkarzy, uczenie maszynowe SI i algorytm ML-Flow generujący animacje ruchu. Tłumacząc na język polski, twórcom udało się dogadać z zawodnikami, by założyli sprzęt i zagrali mecz, a po wszystkim zebrali materiał i opracowali lepszą animację zawodników w grze. To także ich sposób na nauczenie sztucznej inteligencji strategii piłkarskich, zachowania na boisku czy właściwej reakcji na działanie gracza.

W praktyce sterowani przez nas i SI piłkarze mają mieć szerszy zakres ruchu, płynniejsze i bardziej naturalne reakcje, lepszą kontrolę piłki i dokładniejszy system detekcji kolizji. Wiecie co to oznacza? Po pierwsze mniej kuriozalnych sytuacji na boisku (błędy związane z silnikiem fizyki), a po drugie wyższy poziom trudności wynikający z precyzji gry. Trudniej znaczy lepiej, bo przebieg rozgrywki będzie obfitować w nowe rozwiązania dla oddawaniu strzału, podawania, dryblingu, funkcji obrony, ustawiania się w polu, kontroli piłki przez jednego zawodnika i tym samym dostosowania się całego zespołu do aktualnej sytuacji w meczu.

Ostatecznie proponowane zmiany w mechanice gry mogą zadecydować o wysokiej responsywności SI względem umiejętności gracza, a to jakby w prostej linii zwiastuje bardziej emocjonującą rozgrywkę, co chyba dla fanów jest najważniejsze.

Dlaczego warto zagrać na premierę?

Zamówić czy nie zamówić? Zapomnieć czy jednak jeszcze raz założyć się z diabłem o to, czy EA zrobi dobrą FIFĘ? Z tym zaufaniem bywa różnie, ale wiarę jakąś mieć trzeba, a ta przyda się w kontekście obiecywanych dużych zmian w rozgrywce (bo chyba nie gracie w serię FIFA dla grafiki) i tych drobnych detali, które sprawiają, że FIFA 22 będzie grana częściej od pozostałych tytułów.

Jeśli tak czy siak zamierzacie sprawdzić na własnej skórze najnowszą odsłonę gry, to nie radzę Wam tego robić kilka dni po premierze, a dużo wcześniej. Bowiem szybsza reakcja z Waszej strony zostanie nagrodzona atrakcyjnymi bonusami. Nie dość, że zagracie jako pierwsi (wczesny dostęp już 27 września), to dodatkowo zgarniecie pakiet przedmiotów do wykorzystania w grze. Do pre-orderu edycji standardowej dorzucane są:

Piłkarz pierwszej drużyny tygodnia – niewymienny piłkarz w FUT Kylian Mbappe na wypożyczeniu – na 5 meczów FUT Ambasador FUT na wypożyczeniu do wyboru – możliwość wyboru Alaby, Fodena lub Sona na 3 mecze FUT Utalentowany wychowanek w trybie kariery – młody krajowy piłkarz z potencjałem klasy światowej

Te gratisy ułatwią początek zmagań w trybie online. Posiadając na składzie jednego z najszybszych piłkarzy w FIFA 22, ze świetną dynamiką i dryblingiem, będzie można stworzyć świetną linię ataku. Na dokładkę drugi striker, pomocnik lub obrońca o dobrych statystykach utrzymywanych dlań pozycji. Na kilka meczów mielibyśmy obsadzone dwie ważne strefy. A warto wspomnieć też o stałym dostępie do młodzika, który z czasem może zostać asem w drużynie marzeń.

