Do FIFA 21 dodano piłkarza, który został zamordowany 15 lat temu

Najnowsza aktualizacja do FIFA 21 dodaje do gry Kiyana Prince’a, który 15 lat temu tragicznie zmarł. Nastolatek był cennym zawodnikiem Queens Park Rangers.

Kiyan Prince był świetnym piłkarzem zasilającym szeregi nowojorskiego klubu. Niestety, rozdzielając bijących się kolegów w szkole, został dźgnięty nożem i niedługo po tym zmarł. Dzisiaj chłopak miałby 30 lat. W związku z tym EA Sports postanowiło upamiętnić go w swojej najnowszej odsłonie FIFA.

Deweloperzy przez ostatni czas pracowali z rodziną i przyjaciółmi Kiyana, aby odtworzyć jego postać w grze. Mowa tutaj nie tylko o jego wyglądzie, ale także o jego umiejętnościach i specyficznym stylu.

Warto wspomnieć, że model dodany do produkcji prezentuje odpowiednio postarzonego Kiyana, by na wirtualnym boisku piłkarz wyglądał na 30 lat. Było to możliwe dzięki współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Bradford i z firmą Framestore (odpowiedzialni za efekty specjalne w Avengers: Endgame).

Omawiana w artykule aktualizacja jest na razie dostępna do pobrania tylko na PC. Posiadacze pozostałych platform spotkają w grze Prince’a dopiero 19 maja 2021 roku. Oprócz tego w FUT będziemy mogli zakupić specjalne przedmioty, z których pieniądze EA przeznaczy na fundację założoną przez ojca Kiyana.

Bez wątpienia jest to naprawdę miły gest ze strony twórców gry. Cieszy fakt, że EA przez swoją produkcję daje graczom coś więcej, niż tylko zwykłe doświadczenie.

