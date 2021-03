Rak niszczy FIFA 21 od środka. EA banuje 9 tys. kont, ale czy to nauczy graczy szacunku?

Spora część graczy FIFA 21 spotyka się z rasistowskimi zachowaniami w trakcie rozgrywki. Electronic Arts angażuje się w walkę z rasizmem w grze.

Electronic Arts mierzy się z wieloma kontrowersjami w związku z nową odsłoną serii FIFA. Ostatnio do sieci wypłynęła informacja o pracowniku EA, który handluje rzadkimi przedmiotami do gry. To jednak ten mniej poważny problem w skali całej produkcji. Okazuje się, że gracze bardzo często napotykają rasistowskie zachowania w trakcie rozgrywek.

Rasizm w FIFA 21 jest powszechny, ale EA z nim walczy

W module sieciowym tytułu możemy założyć klub piłkarski i przypisać mu własną nazwę. Niestety, wiele osób decyduje się na wybór niestosownego określenia dla swojego zespołu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku nazywania poszczególnych zawodników.

Brytyjski oddział Eurogamer zbadał sprawę i okazuje się, że wielu graczy napotyka rasistowskie nazwy i zachowania w trakcie zabawy. Problem jest mocno zauważalny i występuje w FIFIE już od wielu lat. EA stale pracuje nad jego zniwelowaniem i rozwija swoje narzędzia do zgłaszania nieodpowiednich zachowań. Firma przyznaje, że w ciągu ostatnich miesięcy zablokowała 9000 kont i upomniała lub zawiesiła ponad 25 000 osób. Oczywiście nie wszystkie blokady wynikają z rasistowskich zachowań, ale zapewne takie przypadki dotyczą ogromnej części rzeczonych kar.

W ramach Karty Pozytywnej Gry nasze zespoły koncentrują się na ulepszaniu narzędzi do zgłaszania i moderowania w grze, a także możliwości zgłaszania przez graczy wszelkich obraźliwych treści na stronie ea.com/report. Pomaga to zapewnić, że gdy ludzie nie grają zgodnie z zasadami, istnieją łatwo dostępne kanały zgłaszania problematycznych graczy lub nieodpowiednich treści. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie i regularnie podejmujemy działania w związku z naszymi ustaleniami. Od premiery gry FIFA 21 zablokowaliśmy ponad 9000 kont i wydaliśmy ponad 25 000 ostrzeżeń lub zawieszeń w związku z nieodpowiednimi lub obraźliwymi treściami. – czytamy w komentarzu Electronic Arts dla Eurogamer

Wyzwiska i toksyczne zachowania odnoszą się do koloru skóry, wyznań i krajów pochodzenia. Często nie są kierowane do konkretnych osób, ale zdarzają się takie przypadki, o czym zresztą niedawno pisaliśmy.

Problem dotyczy również innych gier sportowych. Electronic Arts potwierdziło niedawno, że również NHL21 cierpi z powodu rasistowskich graczy. Firma podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu pozbycia się toksycznych zachowań, lecz zdecydowanie nie jest to łatwe zadanie

Póki co rozwój narzędzi do weryfikacji nazw najwyraźniej przynosi skutki. Ilość zbanowanych kont jest naprawdę pokaźna i Electronic Arts obiecuje kolejne akcje skierowane przeciwko rasistom w tytułach Elektroników. Poza banowaniem graczy, EA wprowadziło też specjalną wersję strojów dla zawodników, które namawiają do walki z rasizmem. Dobrze, że EA poważnie podchodzi do tego bądź co bądź gigantycznego problemu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.