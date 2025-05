Ta gra kosztowała 300 złotych, teraz dorwiecie ją za 4. Mega promocja na fajne RPG

Wild Hearts – świetne RPG za 4 złote zamiast 300

Takie promocje nie zdarzają się często, dlatego tym bardziej warto z nich korzystać. W sklepie Instant Gaming kupicie już teraz niezłe Wild Hearts na PC za mniej niż 5 złotych. Tak, dobrze przeczytaliście – ledwo piątak za genialny tytuł. Jak to możliwe? To efekt naprawdę ogromnej obniżki.

Oferta jest dostępna pod poniższym linkiem:

Wild Hearts to gra, którą zdecydowanie warto sprawdzić – szczególnie jeśli masz słabość do polowań na gigantyczne potwory i klimatu rodem z feudalnej Japonii. To duchowy kuzyn Monster Huntera, ale z własnym, świeżym podejściem. Największym wyróżnikiem jest system karakuri – pozwala budować konstrukcje w czasie rzeczywistym podczas walki, co nie tylko wygląda efektownie, ale zmienia zasady gry. Możesz stawiać pułapki, wyrzutnie czy platformy, które pomagają ci zyskać przewagę nad ogromnymi bestiami.

Jeśli szukasz czegoś intensywnego, świeżego i z nutą kreatywności w walce – Wild Hearts może cię pozytywnie zaskoczyć.

Źródło: Instant Gaming