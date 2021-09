Szykujcie się na powrót króla farmy. Oto co musicie wiedzieć o Farming Simulator 22

Nieubłaganie zbliżamy się do premiery Farming Simulator 22. Tytuł trafi na sklepowe półki 22 listopada i zaoferuje spory powiew świeżości względem swoich poprzedników.

Raz na jakiś czas przychodzi taki moment, kiedy fani symulatorów rolnictwa wstrzymują oddech. Nowa generacja Farming Simulator jest tuż tuż i przydałoby się przygotować do jej debiutu.

W tym artykule przybliżymy Wam najciekawsze wieści na temat gry. Dodatkowo poznacie w nim nowości, które zmierzają do świata najświeższego Symulatora Farmy. Jeśli jesteście fanami serii lub chcecie dopiero rozpocząć swoją przygodę z cyfrowym rolnictwem, zapnijcie pasy, bo będzie ciekawie.

Najciekawsze nowości

Zacznijmy od tego, że Farming Simulator przechodzi na nowy silnik. Dla graczy oznacza to tyle, że tytuł będzie wyglądać lepiej, co przekłada się również na immersję. Łatwiej wciągnąć się świat, który bliższy jest temu, co widzimy spoglądając za okno. Ładniejsza grafika to element naturalnej ewolucji serii Farming Simulator.

Zmiany dotyczą też dźwięku. Jeśli lubicie maksymalnie wciągnąć się w rozgrywkę i zależy Wam na dobrym udźwiękowieniu, to ono też ulegnie usprawnieniu. Dźwięki słyszane w kabinach pojazdów będą brzmiały bardziej wiarygodnie i to zdecydowanie bardzo przyjemna nowość.

Oprawa oprawą, ale Farming Simulator stoi rozgrywką. Tutaj również nie brakuje nowinek. W grze pojawi się rozbudowany system produkcji, dzięki któremu (przy dobrych wiatrach) zarobimy więcej pieniędzy i lepiej spożytkujemy zdobyte zasoby poprzez przerabianie ich na wybrane produkty.

Jeśli macie w sobie coś nie tylko z farmera, ale też budowlańca, również się nie zawiedziecie. Deweloperzy rozwijają system budowy farmy, który stanie się bardziej intuicyjny i przystępny. Nie będzie można narzekać na brak budynków i ze sporego katalogu wybierzemy te, które staną w naszej miejscówce.

Nie zabraknie także mniej oczywistych nowości. Do gry wreszcie trafi możliwość manualnej zmiany biegów w pojazdach, pojawią się świeże sadzonki i mapy osadzone we Francji oraz USA, a daniem głównym FS22 będzie pewna rzecz, na którą fani serii czekali od bardzo dawna.

Cztery pory roku

Dokładnie tak – Farming Simulator wreszcie wzbogaci się o pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima – jak nietrudno się domyślić – wyglądają w grze zgoła inaczej. Jeśli poza ciężką pracą na roli lubicie też trochę pozwiedzać, ta nowość bez wątpienia urozmaici Wasze wędrówki po świecie gry. Każdy znajdzie odpowiedni klimat dla siebie. Wiosną i latem zaobserwujemy świeże liście. Jesienią i zimą czekają nas nieco smutniejsze, ale za to klimatyczne widoki.

Jak to w symulatorach bywa, pory roku nie będą miały miały jedynie kosmetycznych właściwości. Każda niesie ze sobą nowe wyzwania i możliwości. Wirtualny rok trwa dwanaście growych dni, więc świat FS22 będzie zmieniał się dość szybko. Jeśli chcecie za nim nadążyć, lepiej odpowiednio przygotować się na każdą z pór roku.

Pory roku wpływają też na zapotrzebowanie na nasze towary. Niektóre warto gromadzić, aby później sprzedać je z jeszcze większym zyskiem. Oczywiście nie wszystko można sadzić o danej porze roku, więc warto mieć w głowie dobrze ułożony plan działania. Każdy wirtualny miesiąc będzie wymagał od nas nieco innego podejścia do sprawy.

Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, aby udać się w pogoń za naturą, spokojna głowa. Pory roku będzie można wyłączyć w menu gry. Co prawda wpłynie to negatywnie na realizm zabawy, ale będziecie mogli spokojnie zająć się swoją farmą. Dla każdego coś miłego.

Farming Simulator 22 stawia na autentyczność

„Simulator” w nazwie zobowiązuje i jak to zwykle bywa, tym razem również możemy liczyć na wierne (tak, jak pozwala na to gra wideo) oddanie życia na farmie.

Twórcy ogłosili, że zadbali o ponad 400 autentycznych maszyn i narzędzi, które wykorzystamy na naszej farmie. To ogromne liczby i raczej nie będziemy narzekać na brak różnorodności. Warto też wspomnieć, że sprzęt ponownie będzie bazował na rozwiązaniach prawdziwych producentów. Realizm ponad wszystko.

Twórcy dbają o każdy szczegół dostępnych w grze maszyn – od cen, przez dokładne dane techniczne, aż po odwzorowanie ich wyglądu. Tak naprawdę deweloperzy kontynuują tradycję pilnowania każdego detalu w swojej symulacyjnej produkcji.

Jeśli lubicie kolekcjonować wirtualne maszyny rolnicze, wspomnę, że zamówienie przedpremierowe oferuje specjalny bonus. Jeśli złożycie pre-order, zgarniecie pakiet CLAAS XERION SADDLE TRAC. Zawiera on tytułowy pojazd oraz zestaw sprzętu, który może Wam się przydać.

Farming Simulator 22 będzie rozwijać się po premierze

Natomiast jeśli ilość zawartości dziwnym trafem specjalnie Wam nie imponuje, na wspomnianych nowościach i treściach się nie skończy. Twórcy zamierzają rozwijać grę po premierze, więc nie będziecie się nudzić.

Od premiery do wiosny 2022 roku, gra otrzyma trzy duże paczki zawartości. Będą one zawierać nowe maszyny, a także nieznane jeszcze nowości, które mają spodobać się fanom serii. Brzmi ciekawie, a to nadal nie koniec.

Jesienią 2022 roku ukaże się duży dodatek. Wprowadzi on wiele nowych maszyn, a także zupełnie nową mapę.

Spokojnie, na świeżą zawartość nie poczekamy jednak wcale tak długo. Pamiętajcie, że ważnym elementem Farming Simulator 22 będą mody. Społeczność fanów cyklu będzie dodatkowo rozwijać grę na własną rękę i w ciągu paru tygodni i miesięcy od debiutu z pewnością pojawi się wiele mniejszych i większych nowości prosto od graczy.

No i nie zapominajmy też o trybie multiplayer, który jest nieodłączną częścią serii. Samotna praca na farmie może przytłaczać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaangażować się w FS22 ze znajomymi.

Niezależnie od tego, czy mieliście już styczność z Symulatorami Farmy, czy dopiero chcecie rozpocząć swoją przygodę na tym polu, FS22 jest tytułem wartym uwagi. Ciekawych nowości nie brakuje, a liczne ulepszenia rozgrywki mogą mocno odmienić wrażenia z gry. Teraz pozostaje nam tylko czekać na upragniony debiut, który nastąpi 22 listopada bieżącego roku. Zagramy na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.