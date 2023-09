Łap za darmo konkretny dodatek do gry z PS Plus Essential na październik

Kto zamierza sięgnąć po gry z oferty PS Plus na październik i szczególnie czeka na Farming Simulator 22, może już teraz pobrać za darmo świetny dodatek do tego tytułu.

Oferta PS Plus Essential na październik 2023 zostanie udostępniona już w najbliższy wtorek. W gronie trzech gier do pobrania znalazł się symulator sadzenia cebuli i innych roślinek, czyli Farming Simulator 22. Oprócz tego, dostaniemy The Callisto Protocol oraz Weird West. Te dwie ostatnie gry możesz już dzisiaj pobrać w formie wersji próbnych, dostępnych w PS Plus Premium. Linki podawaliśmy w tym artykule. Poniżej natomiast złapiesz link do darmowego dodatku dla farmerów.

Dodatek do Farming Simulator 22 z PS Plus za darmo

Na szczęście nie jest to byle jaki dodatek ze skórkami na ciągnik, a całkiem konkretny. Zawiera on sporo nowej zawartości sygnowanej logo AGI. Co dokładnie zawiera DLC?

Nowe maszyny i nowe obiekty, dzięki którym twoje uprawy zboża osiągną nowy poziom: Skorzystaj z bogatej kolekcji wysokiej jakości sprzętu i obiektów produkcji AGI – wiodącego producenta przenośnych i stacjonarnych urządzeń do przeładunku, przechowywania i przetwarzania ziaren i zbóż. Zawartość tego darmowego pakietu to m.in. świdry, przenośniki taśmowe, pojemniki do przechowywania ziaren i najwyższej klasy zaprawiarka do nasion. Opis dodatku z PS Store

Dodatek dodaje do FF 22 zaprawiarkę do nasion AGI STORM FX. Możemy dzięki niej wydajnie sortować nasiona zbóż oraz poprawiać ich jakość. Nasiona przetworzymy korzystając z różnych narzędzi marek AGI, jak Batco lub Westfield, a na koniec przechowamy w pojemnikach oraz garażach z linii produktów Sentinel i Westeel.

Dodatek AGI Pack do Farming Simulator 22 pobierzemy za darmo z PS Store pod tym adresem.