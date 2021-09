Trudno rozpoznać w tym konsolę. Ubisoft z Microsoftem zrobili kawał dobrej roboty

Microsoft przedstawił unikatową wersję konsoli Xbox Series X. Sprzęt jest inspirowany grą Far Cry 6 i trafi do jednego szczęśliwca.

Dzięki współpracy firm Ubisoft i Microsoft powstała tylko jedna sztuka konsoli Xbox Series X inspirowana Far Cry 6. Urządzenie nie trafi do sprzedaży, a zostanie wylosowane między członkami programu Microsoft Rewards. Szczęśliwiec, który wygra losowanie, nie tylko dostanie konsolę. Ponadto otrzyma unikalny kontroler, grę FC 6, gadżety inspirowane produkcją, a także telewizor Samsung NEO QLED TV. Sporo tego, oj sporo. Niestety program z punktami nie funkcjonuje w Polsce.

Gdybym zobaczył to urządzenie bez podpisu, dużo czasu by mi zajęło zorientowanie się, czym to właściwe jest. Konsola wygląda fenomenalnie. Wydaje się, jakby przedmiot był naprawdę wyciągnięty ze świata gry. Zawiera masę wystających elementów, rurek i butli. Konsola jest również starannie pomalowana, dzięki czemu wygląda na podniszczoną, starą i zardzewiałą. Kontroler również niczego sobie. Trzeba przyznać, że twórcy naprawdę się postarali. Niestety aktualnie jest dostępne tylko jedno zdjęcie.

Premiera Far Cry 6 jest planowana na 6 października 2021 roku. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X. Tym razem wcielimy się w partyzantkę Danię Rojas. Będziemy musieli odsunąć od władzy tyrana w kraju silnie inspirowanym Kubą. Gra ma nas zaskoczyć sporym i żywym światem. Aby zwiększyć immersję, postacie niezależne oraz zwierzęta będą mieć swoje rutyny w cyklu dnia i nocy. Dzięki temu twórcy starają się odwzorować prawdziwy świat. Niebawem wszyscy chętni gracze będą mieć okazje sprawdzić, jak deweloperzy poradzili sobie z tym pomysłem.

Porównajcie tę konsolę z edycją XSX inspirowanym grą Psychonauts 2.Tam również postarano się przy projektowaniu urządzenia.