Takiego cosplay’u z Far Cry 6 jeszcze nie grali. Ktoś przebrał swojego jamniczka za Chorizo

W sieci pojawiło się zdjęcie cosplay’u pieska Chorizo z Far Cry 6. Przeuroczy jamniczek doczekał się swojego prawie-sobowtóra w prawdziwym świecie.

Realny Chorizo może nie jest identyczny do swojego growego odpowiednika, ale trudno nie zauważyć podobieństw. Oba pieski mają częściowo podobne umaszczenie sierści, a przygotowany przez właścicielkę psa kostium również mocno przypomina ten z gry. Zwierzęcy cosplayer jest co prawda odrobinę większy od swojej wirtualnej wersji, ale tego akurat nie zmieni żaden kostium. To i tak bardzo udany cosplay Chorizo.

you didn't!!!! 😭😭😭🥺🥺🥺 — Ubisoft (@Ubisoft) September 27, 2021

Sam jamnik z Far Cry 6 z miejsca stał się ulubieńcem wielu graczy. Przeuroczy zwierzak jest już maskotką nowej gry Ubisoftu i myślę, że wiele osób wybierze Chorizo jako swojego głównego towarzysza w podróży przez Yarę.

Jeśli jednak wolicie inne zwierzaki, nie ma się o co martwić. W szóstym Far Cry zaprzyjaźnimy się (lub nie) z wieloma przedstawicielami lokalnej fauny. Jedni powiozą nas na swoich grzbietach, inni obronią przed wrogiem, a jeszcze inni będą po prostu słodko sobie wyglądać. Tak czy inaczej, okazji do interakcji ze zwierzętami nie zabraknie.

Far Cry 6 ukaże się 7 października na PC, PS4, PS5 i Xbox One, a także Xbox Series X oraz S.