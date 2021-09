W Far Cry 6 zbratamy się z dzikimi mordercami. Gameplay z karmieniem krokodyla i nie tylko

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawił się materiał skupiający kilka interakcji z fauną z Far Cry 6. Ubisoft ma sporo ciekawostek dla fanów zwierzaków.

Gameplay prezentuje kilka sytuacji, w których protagonistka lub protagonista FC6 wchodzi w mniej lub bardziej udaną interakcję ze zwierzętami. Fauna Yary to istotny element gry, wiele zwierzaków będzie nam towarzyszyć w trakcie starć z wrogiem, a inne spotkamy w trakcie eksploracji.

W grze możemy nawet karmić krokodyle. Co więcej, pewien groźny gad będzie nam towarzyszył w trakcie rozgrywki. Naturalnie znajdą się też tacy przedstawiciele tego gatunku, którzy zechcą pożreć Dani.

Szalenie niebezpiecznie mogą być też te niepozorne zwierzęta. Warto tu wymienić chociażby nietypowego koguta, który nie należy do najbardziej przyjaznych towarzyszy. Pierzasta bestia może bez problemu zająć się uzbrojonym przeciwnikiem.

Nie wszyscy przedstawiciele fauny Far Cry 6 to urodzeni mordercy. Z pewnością kojarzycie uroczego jamniczka z materiałów promocyjnych gry, ale nie tylko on umili Wam podróże w nieznane. Na powyższym materiale widzimy też sympatyczne pelikany i inne, miłe zwierzaki. Fani głaskania wirtualnych żyjątek będą mieli masę frajdy. Ubisoft, idziesz dobrą drogą.