Porównanie fizyki i detali w Far Cry 3 i 6. „Trójka” wciąż daje radę

Fan serii Far Cry przygotował filmik, w którym zestawia fizykę i szczegóły dotyczące świata gry w trzeciej i najnowszej części.

Właściciel kanału Dan Allen Gaming na YouTube opublikował niedawno ciekawe nagranie, w którym porównuje produkcje Far Cry 3 i 6. Youtuber sprawdza między innymi, czy i jak działają w tych tytułach prawa fizyki.

Gracz zestawił szereg sytuacji w obydwu grach. Między innymi porównał zachowanie obiektów w wodzie i realizm wybuchów. Oprócz tego rozjechał postacie samochodem i sprawdził, czy wystrzelone z łuku strzały wbijają się w korę drzewa.

Porównanie zawarte w nagraniu daje zauważyć, jak wysoki poziom graficzny prezentował Far Cry 3. To gra z 2012, czyli sprzed prawie dekady, a mimo to nie wypada drastycznie gorzej od najnowszej części serii.

Far Cry 6 zadebiutowało 7 października 2021. Produkcja Ubisoftu zbiera raczej pozytywne recenzje – tytuł chwali się przede wszystkim za ciekawą historię i oprawę wizualną.