Recenzje Far Cry 6 już w sieci. Podobny przypadek, co nowa FIFA

Świeżutki Far Cry 6 został już sprawdzony przez pierwszych krytyków. Oceny zwiastują, że Ubisoft nie przygotował wielkiego zaskoczenia.

Choć gra zaoferuje parę większych i mniejszych nowości, nie ma co oczekiwać rewolucji. Niemniej oceny nowego Far Cry są raczej pozytywne, chociaż nie liczcie na niesamowite i odświeżające doświadczenie.

Wybrane recenzje Far Cry 6:

GameInformer – 9/10

GamingBolt – 9/10

GodisaGeek – 9/10

VG247 – 4/5

TheGamer – 4/5

Twinfinite – 4/5

COGConnected – 8.5/10

IGN – 8/10

ShackNews – 8/10

PC Gamer – 7.5/10

Dexerto – 7/10

WindowsCentral – 7/10

VideoGamesChronicle – 2/5

Największe zalety gry to podobno historia i oprawa wizualna. Opowieść ma być spójna i wciągająca, a Yara cieszy oczy. Dodatkowo licznych wyróżnień doczekał się główny antagonista, a recenzenci chwalą także satysfakcjonujący model walki.

Grze obrywa się za to za małą ilość ciekawych nowości. To tylko i aż kolejna odsłona Far Cry. Dodatkowo niektóre misje to szczyt powtarzalności, a system zwierzęcych kompanów ma być nieciekawy. Ostatecznie całość ma wydawać się przesadnie bezpieczna. Zarówno pod względem rozgrywki, jak i prezentowanych wątków.

Ostatecznie wygląda na to, że Far Cry 6 ani nie zachwyca, ani specjalnie nie rozczarowuje. To kolejna odsłona tej serii, która nie sili się na rewolucyjne rozwiązania. To chyba bardziej ewolucja znanej i lubianej formuły, niż jej zauważalne rozwinięcie. Zupełnie tak, jakby Ubisoft zainspirował się EA Sports i FIFA 22. Niby trochę szkoda, ale można się było tego spodziewać.