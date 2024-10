Fallout 1 Remake nie powstanie. Zespół zrezygnował z dalszych prac

Remake Fallout 1 nie powstanie. To koniec!

Fallout: Vault 13 to fanowski projekt i modyfikacja będąca jednocześnie remake’iem pierwszej odsłony serii. Wielu fanów od pierwszych zapowiedzi wyczekiwało finałowego produktu, głównie z uwagi na chęć zapoznania się z fabułą i realiami pierwszej części cyklu w zupełnie nowych szatach. To miał być remake, o którym gracze marzyli od lat — niestety, wszystko wskazuje na to, że projektu nie uda się doprowadzić do końca. Twórcy poinformowali, że przerwali prace nad modem. Co zmotywowało ich do takiej decyzji?

Wbrew niektórym plotkom przerwanie prac nie wynika z działań Bethesdy. Twórcy nie kontaktowali się z autorami moda i nie próbowali przerwać prac. Była to suwerenna decyzja autorów motywowana ogromem projektu i trudnościami w zatrudnianiu nowych osób.

To kolejna sytuacja, w której relatywnie mała ekipa porywa się na zbyt duży projekt. W tym wypadku mowa przecież o przeniesieniu całej gry do zupełnie nowego środowiska. Może lepiej byłoby zająć się czymś nieco mniejszym? Ostatecznie twórcy wydali demo i to tyle – projekt Vault 13 w uniwersum Fallouta się skończył.

Źródło: dsogaming.com