Facebook z propozycją dla graczy, którzy lubią streaming i wspólne granie ze znajomymi

Facebook zaprezentował Streamer Fan Groups, czyli specjalną przestrzeń dla twórców gamingowych oraz ich fanów. To zestaw narzędzi, który pomoże zadbać o dotarcie do swoich widzów, a także ułatwi np. organizowanie wspólnych gier.

Choć w Polsce oglądanie livestreamów na Facebooku nie jest jeszcze tak popularne jak na platformie Twich, firma Marka Zuckerberga wie, jak bardzo jest to ważny aspekt rynku gier wideo. W związku z tym firma odpowiedzialna za najpopularniejsze social mediowe strony postanowiła ułatwić życie streamerom i zgromadzonym wokół nich społecznościom.

Wspomniane Streamer Fan Groups to szereg ułatwień, które uprzyjemnią strumieniowanie na Facebooku. Gigant zamierza stopniowo wprowadzać nowe funkcje, aby za niedługo każdy mógł z nich korzystać. O czym mowa?

Po pierwsze twórca rozpoczynający transmisję może ją udostępnić w swojej grupie, co spowoduje wysłanie do wszystkich jej członków odpowiedniego powiadomienia o livestreamie. Po drugie dodano możliwość lepszej organizacji treści pojawiających się we wspomnianych grupach. Najłatwiejsze rozwiązania są najlepsze, dlatego do tego posłużą specjalne hasztagi.

Po trzecie zadbano także o tematyczne czaty i pokoje, które pomogą widzom łatwiej odnaleźć potrzebne informacje. Po czwarte wymyślono nowy typ posta, który posłuży do szukania osób do wspólnego grania.

Facebook zaznaczył, że wyżej wymienione funkcje będą stopniowo wchodzić do użytku, dlatego wyczekujcie ich. Bez wątpienia nowości należą do wyjątkowo przydatnych i pozwolą wielu bardziej wypromować swoje livestreamy oraz zachęcą do integracji wśród grup fanów.

Jeżeli sami zastanawiacie się nad rozpoczęciem swojej przygody z livestreamami, może zachęci Was jeden z naszych ostatnich artykułów. Dotyczy on zarobków, które można osiągnąć podczas kariery streamerskiej. Zaciekawieni? Śmiało, sprawdźcie.