Cyberpunk 2077 – zapraszamy na Live Stream odc.3

Dzisiaj odpalimy nasz ostatni redakcyjny live stream o Cyberpunk 2077. Będzie to podsumowanie naszych doświadczeń z grą.

Raz jeszcze udamy się do Night City, by zabrać głos w sprawie najnowszego dzieła CDPR. Tym razem spotkamy się na Twitchu, dziś o godzinie 19:00. Jest to nasz ostatni odcinek o Cyberpunk 2077, więc będzie się działo.

Link do live stream

Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy Cyberpunk 2077 to dobra gra? Za co ją lubimy i co byśmy w niej zmienili? Jaka jest dziś, a jaka może być po udostępnieniu DLC i kolejnych łatek? Zaczepimy może też o tematy bardziej kontrowersyjne, związane z kondycją polskiego studia i tego, w jaki sposób może odzyskać zaufanie graczy.

Jeśli Cyberpunk jeszcze Wam się nie przejadł i jesteście ciekawi naszej opinii o dziele wielkim, ale „niedokończonym”, to zapraszamy na redakcyjny live stream. Jak zawsze, pytania na czacie mile widziane.

Grzegorz Rosa