Little Nigtmares II i Rustler (Grand Theft Horse) – redakcyjny live stream

Dziś o 19:00 wbijajcie do nas na kanał Twitch. Na live stream zaprezentujemy Wam polskie Rustler oraz straszne Little Nightmares II.

Chodzi Wam po głowie zakup Little Nighmares II? A może jesteście ciekawi jakości nowej gry polskiego studia, które właśnie wypuściło Rustler w wersji wczesnego dostępu? Są to dość ciekawe pozycje w zestawieniu premier lutego i wcale nie dziwię się, że macie z nimi problem.

Z jednej strony kontynuacja świetnej platformówki w klimatach horroru, a z drugiej polska odpowiedź na GTA, tylko w średniowiecznym tonie. Te gry brzmią co najmniej interesująco, ale czy warto wrzucić je do koszyka na Steam? Jeśli macie wątpliwości, to wstrzymajcie się z zakupem tych tytułów.

Little Nightmares II i Rustler live stream

Zanim kupicie kota w worku, wpadnijcie do nas na redakcyjny live stream. Dziś o godzinie 19:00 na kanale Twitch pokażemy rozgrywkę z obu gier, nadto pomożemy Wam podjąć jakże ważną decyzję: „Kupić czy zapomnieć”.

Link do kanału Planeta Gracza

Planowany stream nie pochłonie zbyt dużo Waszego czasu. Zamierzamy poświęcić Little Nightmares II i Rustler najwyżej godzinkę z groszami. Więc po wszystkim będzie jeszcze czas, by odpalić sobie wieczorkiem coś zgoła innego. Liczymy na Waszą obecność i zachęcamy do zadawania pytań w oknie czatu. Do zobaczenia na streamie!

