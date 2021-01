The Medium – redakcyjny Live Stream

Czy The Medium to gra dobra i warto ją kupić? Dziś o godzinie 19:00 wystartujemy z nowym streamem, na którym spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Bloober Team za każdym podejściem próbuje rozwijać się na poletku horrorów i gier trzymających w napięciu. Robili to z różnym skutkiem, lawirując między narracyjną perełką Layers of Fear aż po chodzony symulator, który mógł trochę nużyć.

W najnowszej grze The Medium trochę zmienili kierunek artystyczny, ale czy jest on na tyle interesujący, by przekonać graczy do zakupu? 150 zł piechotą nie chodzi, więc postaramy się pomóc Wam podjąć decyzję w ramach redakcyjnego live stream.

Już dziś o godz. 19:00 wystartujemy z The Medium na naszym kanale Twitch. Porozmawiamy sobie o grze Polaków, jaka jest, co w niej się może podobać i czy warto ją kupić w gorącym okresie premierowym. Przy okazji pokażemy w praktyce rozgrywkę, która na swój sposób jest dość zaskakująca i budzi miłe wspomnienia ze starymi grami.

Zapraszamy więc do oglądania i zadawania pytań na żywo. Do zobaczenia na streamie!

Grzegorz Rosa