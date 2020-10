Europa Universalis II za darmo na GOG.com. Tylko przez kilka dni

Z okazji dwudziestej rocznicy urodzin kultowej serii Paradox Interactive udostępniło drugą część gry bezpłatnie na GOG.com. Oferta trwa do 24 października.

Europa Universalis II to ciekawa propozycja na deszczowe, jesienne dni. Kto jeszcze nie ma tego klasyka, a chce go mieć, powinien się spieszyć – na darmowy odbiór strategii mamy czas tylko do 24 października do godziny 15:00. Produkcję dodamy do swojego konta, klikając w ten link.

Europa Universalis II to kontynuacja ciepło przyjętej gry z gatunku grand strategy z 2001. Wcielamy się w rolę przywódcy jednego z państw i rozwijamy europejskie mocarstwo, krocząc jedną ze ścieżek (m.in. dyplomatyczną, handlową czy militarną). Druga odsłona serii daje graczowi szansę zapisania się na kartach historii w okresie od czasów Joanny d’Arc do podbojów Napoleona – rozgrywka obejmuje cztery stulecia.

Warto przy okazji wspomnieć o pogłoskach dotyczących kolejnej – piątej – części EU. W czerwcu dowiedzieliśmy się, że Paradox Interactive powołało nowy zespół deweloperski w Barcelonie; na jego czele stanął weteran marki Johan Andersson. W związku z tym fani zaczęli spekulować, że powstanie nowa Europa. Tymczasem wciąż rozwijana jest ostatnia odsłona cyklu, która trafiła na PC siedem lat temu.

