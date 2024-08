Powrót kultowej gry platformowej. Sprawdźcie Epic Mickey Rebrushed za darmo

Pamiętacie jeszcze tę kultową platformówkę akcji od Warrena Spectora, jednego z kluczowych autorów serii Deus Ex? Tym razem mieliśmy do czynienia z przyjemną produkcją o malowaniu świata Disneya, ale od zawsze miała świetny klimat.

Epic Mickey Rebrushed do sprawdzenia za darmo

Rebrushed to remake tytuły, który oryginalnie trafił wyłącznie na Wii. No cóż, platforma ta dziś nadal żyje, ale ciężko powiedzieć, aby ktoś miał kupić ją tylko po to, aby ograć popularną niegdyś platformówkę. Dlatego też ciesz, że THQ Nordic i Disney odświeżają tę pozycję, umożliwiając nadrobienie zaległości współczesnym graczom na współczesnych platformach.

Firma jednocześnie przekazała, że pojawiło się dostępne zupełnie za darmo demo gry. Możecie je pobrać na każdej platformie, na której ukaże się tytuł, więc jest w czym wybierać. Po mojemu – zdecydowanie warto sprawdzić!

Pobierz demo Epic Mickey Rebrushed:

Play the free demo for #EpicMickeyRebrushed today and get a glimpse of Mickey Mouse’s exciting adventure in this stunningly reimagined 3D platformer. pic.twitter.com/AZYV3XayrG — THQ Nordic (@THQNordic) August 27, 2024

Fabuła jest tu prosta i raczej stanowi tło dla wciągającej rozgrywki. Oto bowiem Myszka Miki zaczęła bawić się magicznym pędzlem, przez co doprowadziła do zniszczenia krainy stanowiącej swoisty przytułek dla zapomnianych postaci Disneya. Teraz w jego mocy jest naprawa sytuacji. Dokonamy tego nie tylko dzięki pokonywaniu kolejnych przeszkód i przeciwników, ale również domalowując obszary świata, przywracając mu ład.

Jeśli natomiast Myszka Miki nie brzmi jak coś dla Was, jednocześnie ukazało się też inne demo przed premierą. The Casting of Frank Stone możecie bezpłatnie sprawdzić na Steam. Jest to nowy horror od twórców Until Dawn, więc szykuje się prawdziwe dzieło grozy.

Źródło: Twitter