Nowa gra od Epic Games Store – gracze są zgodni

Jak co czwartek, tak i jutro, czyli 16 maja w sklepie Epic Games Store czekać będzie na nas nowa gra do odebrania za darmo. A jako że za darmo to i ocet słodki, większość z nas nie może doczekać się nowego tytułu, który do biblioteki dodamy bez opłat. O jakiej grze mowa? Oficjalny profil sklepu na Twitterze wrzucił swego rodzaju teaser. Krótka animacja może pomóc odgadnąć tytuł gry, bo w dość oczywisty sposób sugeruje nam klimat nadchodzącej produkcji.

Na wideo widać neonowe elementy, swoiste glitche i coś, co na myśl przywodzi cyfrowy świat, być może nawet powiązany z hakowaniem — już wiecie? Gracze są w tym wypadku całkiem zgodni i zdaniem większości nadchodząca gra za darmo to Watch Dogs Legion.

we’ll just leave this here pic.twitter.com/XMjWrsAOgP — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2024

Informacja nie jest oczywiście w żaden sposób potwierdzona, jednak wspomniany teaser naprawdę sugeruje nam wiele. Watch Dogs Legion zadebiutował na rynku pod koniec 2020 roku i zebrał dość niezłe oceny. Obecnie w serwisie Metacritic możemy zauważyć średnią ocen produkcji w granicach 76 punktów. To nieźle i na pewno warto sprawdzić tytuł, jeżeli plotka się faktycznie potwierdzi. A o tym przekonamy się już jutro.

Swoją drogą, co sądzicie o “pogrzebaniu” serii? Będzie wam brakowało jej nowych odsłon? Dla wielu graczy marka ta okazała się być zmarnowanym potencjałem, choć z drugiej strony może nigdy nie miała go zbyt wiele…

