Najnowsze doniesienia wskazują na to, że nie zagramy już w kolejną odsłonę serii Watch Dogs. Różne źródła sugerują, że seria Ubisoftu została ostatecznie pogrzebana i nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek miał się za nią ponownie zabrać. Cóż, trzeba przyznać, że trochę szkoda — nawet, jeżeli marka nie zrewolucjonizowała rynku.

Watch Dogs już nie powróci

Jeżeli marzyliście o zagraniu w nową odsłonę serii o hakerach od Ubisoftu, to… Cóż, nie mam dla was dobrych wieści. Okazuje się, że marka Watch Dogs jest ju “zakopana, martwa i pogrzebana”. Dość wiarygodne źródła informują o tym, że firma nie ma żadnych planów rozwijania serii.

Watch Dogs est normalement mort et enterré. Le bide de Legion a détruit les projets sur la licence (dont un Battle Royale assez original) — j0nathan (@xj0nathan) April 21, 2024

To nigdy nie była marka na miarę innych hitów Ubisoftu – jak choćby Far Cry czy Assassin’s Creed. Mimo wszystko czuć pewien smutek, że najpewniej nic więcej na rynku się nie ukaże. Przyznacie chyba sami, że koncept u podstaw była naprawdę ciekawy.

Trailer pierwszej odsłony serii z 2014 roku

Zobacz: To może być koniec wojen konsolowych!

Warto przypomnieć, że początek serii datuje się na 2014 rok. To właśnie wtedy pierwsza odsłona pojawiła się na pecetach i konsolach PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One i Nintendo Wii U. Dwa lata później zadebiutował sequel, a w 2020 roku po raz ostatni na rynku pojawiła się gra z serii — tym razem było to Watch Dogs: Legion. Już teraz możemy chyba stwierdzić, że więcej gier z tą nazwą w tytule nie zobaczymy.

Źródło: thegamer.com