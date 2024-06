Elden Ring pokonało Wiedźmina 3. CD Projekt RED składa gratulacje

DLC do Elden Ring zostało najlepiej ocenianym dodatkiem w historii, prześcigając tym samym Krew i Wino do Wiedźmina 3. CD Projekt RED gratuluje!

Fabularne rozszerzenie do Elden Ring zebrało najlepsze oceny w historii, tym samym przejmując koronę po Geralcie. CD Projekt RED gratuluje tak wspaniałego wyniku From Software.

Wiedźmin 3 najlepszy? No… a Elden Ring?

Samo Elden Ring okazało się jedną z najlepiej ocenianych gier w historii, ale DLC przebiło historyczny rekord. Krytycy i recenzenci są niemal jednomyślni, bezpośrednio obwieszczając dodatek wybitnie udaną produkcją. I to aż tak udaną, że mówimy aż o historycznym wyniku. Elden Ring: Shadow of the Erdtree jest obecnie najlepiej ocenianym dodatkiem do gier RPG w historii.

Co ciekawe, status ten przez ostatnie 8 lat należał do Wiedźmin 3: Krew i Wino. Jeśli graliście, to z pewnością pamiętacie DLC dodające nie tylko kompletnie nową linię fabularną, ale i cały, wielki region. Dodatek ten zasłynął jako produkcja o skali niejednej gry. Nic więc dziwnego, że przez tyle lat mógł się pochwalić wyjątkowo wysokimi ocenami.

Przez ostatnie 8 lat Wiedźmin 3: Krew i Wino miał zaszczyt być najlepiej ocenianym rozszerzeniem do gry RPG. Aktualnie to Elden Ring może nosić koronę. Gratulacje dla całego zespołu FromSoftware za ich wspaniałą pracę! – składa wyrazy uznania CD Projekt RED

Firma nie tylko pogratulowała From Software, ale również opublikowała kompilację screenów od swoich deweloperów. Wygląda na to, że wiele osób z CDPR musiało przygotować się na premierę dodatku. Aby w ogóle odpalić nową zawartość, gracze muszą pokonać Mohga, jednego z popularniejszych bossów.

Here's a live view of REDs this week trying to prepare for Shadow of the Erdtree. pic.twitter.com/Ixb3rxrpyZ — The Witcher (@witchergame) June 21, 2024

Źródło: Twitter