Elden Ring ma ciekawą funkcję, która bardzo spodoba się fanom zwiedzania

Nowy materiał z rozgrywki Elden Ring pokazał nam wiele ciekawych funkcji gry. Jedna z nich powinna szczególnie mocno ucieszyć fanów eksploracji otwartych światów.

W trakcie pokazu gry zaprezentowano między innymi mapę świata. Co ciekawe, nie ma na niej żadnych znaczników – gracz musi ustawić je sobie sam. Do naszej dyspozycji zostanie oddanych wiele „pinezek”, które możemy przypisywać do dowolnego miejsca w świecie gry. Dodatkowo niektóre wybrane lokacje będą lepiej widoczne po ustawieniu na nich znacznika, dzięki rozbłyskom światła, które ujrzymy na niebie. To taki GPS w świecie fantasy, choć nie wiemy do końca, czy będzie miał większe ograniczenia.

Bliźniaczo wręcz podobną funkcję mogliśmy ujrzeć w chociażby w The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Według mnie jest to również jedna z najciekawszych i najlepszych opcji dotyczących eksploracji, na które wpadli twórcy gier wideo. Nasza mapa nie będzie dzięki temu zapełniona dziesiątkami znaków zapytania i innych znaczników. Zwiedzanie świata Elden Ring stanie się dużo ciekawsze i bardziej klimatyczne.

Gra ukaże się 25 lutego 2022 roku. Uruchomimy ją na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.