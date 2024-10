Elden Ring: Definitive Edition grą startową na nową konsolę. Możecie czuć się zaskoczeni

Od dawna wiadomo, jak wielkim hitem okazało się Elden Ring, czyli największa do tej pory wyprodukowana przez From Software gra soulslike. Hicior hiciorem, ale przecież zawsze można trafić do kolejnych graczy, prawda? Jednym sposobem jest wydawanie nowych edycji hitu, a drugim… wydawanie ich na nową konsolę.

Elden Ring tytułem startowym na Nintendo Switch 2

Sekret poliszynela, jakim od lat jest nowa generacja Switcha, być może przestanie być “sekretem” już na dniach. Nintendo ma podobno pokazać oficjalnie kolejne wcielenie swojego hitowego sprzętu. Tym samym dostajemy też inne przecieki związane z planami firmy. Wedle najnowszego, jednym z tytułów startowych ma być Elden Ring. I to nie byle jaki, bo taki… “definitywny”.

Zdaniem insidera NWeedle powstaje Elden Ring: Definitive Edition, czyli pełne wydanie hitowej gry, wraz z DLC Shadow of the Erdtree i innymi ulepszeniami. Tytuł ten ma nie tylko być kierowany do tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zagłębić się w krainę wykreowaną przez From Software, ale przede wszystkim będzie to gra startowa na Nintendo Switch 2!

Trwają prace nad portem Elden Ring dla Nintendo Switch 2, który otrzyma grę w edycji “Definitive Edition”. Wygląda na to, że za ten port mogłaby odpowiadać firma Virtuos i że trafi na rynek do końca 2025 roku. – twierdzi leaker

🔥Leak Express: se está desarrollando un port de ELDEN RING para SWITCH 2, que recibirá el juego en una “Edición Definitiva”.



Parece que podría ser Virtuos la responsable de dicho port y que llegaría para finales de 2025.#EldenRing #Switch2 pic.twitter.com/JJ3RDsxOrU — 💎Nash Weedle (@NWeedle) October 27, 2024

Wcześniej firma Virtuos stworzyła udaną konwersję Dark Souls na Nintendo Switch, więc wybranie ich na twórców portu na Switcha 2 brzmi bardzo wiarygodnie. Tylko że Elden Ring to wielka gra, oferująca gigantyczny świat i mnóstwo mechanik. Czy więc tak ambitny projekt może działać na nowej generacji sprzętu Nintendo? Wedle wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się o specyfikacji do tej pory, to owszem, jest na to szansa. Nadal jednak nie oczekujemy platformy porównywalnej choćby z Xbox Series X.

Źródło: tech4gamers