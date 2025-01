Jeszcze w kwietniu tego roku zostanie wyłączona aplikacja Origin, która przez wiele lat stanowiła podstawową formę elektronicznej dystrybucji gier od Electronic Arts. Już niedługo przestanie działać . G racze będą musieli przesiąść się na nowsze oprogramowanie, aby w dalszym ciągu mieć dostęp do zakupionych produkcji od EA.

EA wprowadza duże zmiany w swoich aplikacjach

Chociaż dominującą platformą cyfrowej dystrybucji gier na PC pozostaje Steam, to platforma Valve nie jest jedyną dostępną na rynku. Istnieje też choćby Epic Games Store, czy propozycje od EA. Wielki wydawca przed laty stworzył platformę Origin. Ta choć nie jest już oficjalnie rozwijana, to nadal dla części graczy stanowi sposób na dostęp do gier od Electronic Arts.

Wszystko przez to, że apka wspiera systemy operacyjne 32-bitowe, podczas gdy nowsza wersja — tym razem pod nazwą EA App — została przygotowana z myślą o nowszym, 64-bitowym oprogramowaniu. Jeżeli jeszcze z niej nie korzystaliście, to niedługo będziecie musieli. Wszystko przez to, że dokładnie 17 kwietnia 2025 roku Origin zakończy działalność. Skąd taka decyzja? Jest może i drastyczna, ale zrozumiała.

Wszystko przez zakończenie wsparcia Microsoftu dla 32-bitowych systemów operacyjnych. To dość zrozumiałe posunięcie, które można tłumaczyć przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa, ale i po prostu postępem technologicznym. Chcąc nadal mieć dostęp do swoich gier będziecie musieli skorzystać z EA App, która została wydana w 2022 roku i mimo zmienionego designu w zasadzie stanowi kontynuację Origin, które niedługo zniknie z sieci.

Na szczęście nie wpłynie to na posiadane gry. Te nadal będą dostępne w takiej samej formie, jak do tej pory. Pamiętajcie jednak, że nowa aplikacja Electronic Arts nie zadziała na 32-bitowych systemach operacyjnych. Czyli np. na Windowsie 7, z którego o dziwo nadal korzysta sporo osób. Pora na zmiany, prawda?

