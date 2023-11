PC-towcy, za 3 zł grajcie ile wlezie w gry od EA. Na Xbox i PlayStation dostęp za 5 zł

Pisaliśmy wczoraj o świetnej promocji na abonament EA Play, który można wyrwać w PlayStation Store. Zainteresowani niech zajrzą pod ten adres po wszystkie szczegóły. A jeśli przy Twoim telewizorze spoczywa Xbox One lub Xbox Series, albo jesteś PC-towcem, poniżej dowiesz się, jak skorzystać z taniego grania na swojej platformie.

EA Play za 3 zł lub 5 zł na cały listopad

Zatem lecimy z tematem i tanim graniem. 1 miesiąc abonamentu w promocji dorwiemy również na Steam oraz w sklepie Xbox.

Wykup pierwszy miesiąc EA Play za mniej. Oznacza to 30 dni dostępu do wspaniałych gier, wersji próbnych, nagród dla abonentów i nie tylko! Steam

Posiadacze PC zapłacą 3 zł za pierwszy miesiąc subskrypcji. Po tym czasie cena wynosi 14,99 zł, lecz możemy anulować abonament w dowolnym momencie. Jak czytamy na Steam, oferta jest kierowana tylko do nowych subskrybentów i obowiązuje do 15 listopada (choć na innej podstronie Steam widnieje info o zakończeniu promocji 17 listopada). Z kolei na konsolach Xbox cena promocyjna wynosi 5 zł i możemy korzystać z promocji do 17 listopada. Tutaj nie ma niejasności co do zakończenia akcji. W sklepie Microsoftu zaznaczono też, że z oferty mogą korzystać zarówno nowi, jak i powracający użytkownicy.

Jeśli chcesz skorzystać z promocji na abonament, wskakuj pod poniższe linki:

Posiadając abonament, możemy pograć m.in. w takie gry od Electronic Arts, jak Dead Space, tytuły z serii Battlefield, Dragon Age, The Sims i wiele innych.