Xbox Game Pass otrzyma nową grę! To hit z popularnego uniwersum

Jeszcze w tym tygodniu fani marki Star Wars będą mogli rozpocząć przygodę w kolejnej grze w ramach jednego z dostępnych abonamentów. Chodzi o usługę Xbox Game Pass. Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w sieci, do abonamentu EA Play dołączy gra Star Wars Jedi: Survivor. To oznacza, że tytuł będzie również dostępny dla posiadaczy usługi Microsoftu w wersji Ultimate.

Jedi: Survivor w Xbox Game Pass

Jeżeli posiadacie abonament Xbox Game Pass w wersji Ultimate, to automatycznie macie również dostęp do EA Play. Usługa Electronic Arts oferuje dostęp do innego portfolio gier firmy, wśród których znaleźć możemy gry sportowe (np. EA Sports FC 24), niektóre odsłony Need for Speed i wiele innych. Jeszcze w tym tygodniu do usługi trafić ma Star Wars Jedi: Survivor (Ocalały) od Respawn Entertainment. Początkowo i według plotek, gra miała być dostępna w usłudze jedynie na Xboksach.

Ostatecznie potwierdzono, że tytuł będzie dostępny na wszystkich platformach, czyli PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5. Oznacza to, że mniej więcej rok po oficjalnej premierze grę będziemy mogli ograć w ramach jednej z posiadanych subskrypcji.

Pamiętajmy, że abonament Microsoftu nie jest wymagany do rozgrywki — wystarczy EA Play, zarówno na konsolach, jak i pecetach. Ostatecznie jednak posiadając usługę Game Pass Ultimate zagramy w produkcję bez dodatkowych opłat, jako że EA Play jest już w zestawie. A czy warto?

Bazując na recenzjach krytyków, należy stwierdzić, że to niezwykle udana produkcja. Gra zdobyła na Metacritic średnią ocen na poziomie 85 punktów. To wysoki wynik i dowód na to, że gra spodoba się nie tylko fanom Star Wars. W końcu znajdziemy w tym tytule pewien powiew znany z gier choćby From Software.

Źródło: videogameschronicle.com