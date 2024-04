EA Play i EA Play Pro drastycznie drożeje. Zapłacicie więcej o nawet 125%

Trudny czas dla fanów subskrypcji. Teraz EA Play kosztuje o wiele więcej, a różnica jest tak duża, że przez moment zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem błąd… No ale nie jest.

EA Play i wersja Pro będą szalenie drogie

O ile podstawowa, miesięczna wersja flagowego abonamentu Electronic Arts nie podrożała aż tak, że idzie się złapać za głowę, o tyle w rozrachunku rocznym mówimy o wielkiej przepaści. W każdym razie do tej pory za podstawową wersję subskrypcji trzeba było płacić 14,99 zł na miesiąc. Teraz miesięczny koszt poszybował aż do 24,90 zł, co oznacza podwyżkę rzędu 66%!

W ujęciu rocznym sytuacja jest jednak jeszcze bardziej dotkliwa. Do tej pory gracze mogli skusić się na niezbyt wygórowaną ceną 79,90 zł za rok. Teraz ceny podniesiono aż o 125%, bo trzeba zabulić aż 179,90 zł! Żeby nie było – różnice są też zauważalne w wersji Pro. Do tej pory za miesiąc dostępu do nowszych gier trzeba było płacić 59,90 zł, a teraz jest to już 85 zł. Za rok wcześniej płaciliśmy 419,90 zł, a teraz to już 559 zł. Sporo, nie?

EA Play na miesiąc – 24,90 zł (było 14,99 zł)

(było 14,99 zł) EA Play na rok – 179,90 zł (było 79,90 zł)

(było 79,90 zł) EA Play Pro na miesiąc – 85 zł (było 59,90 zł)

(było 59,90 zł) EA Play Pro na rok – 559 zł (było 419,90 zł)

Problem w tym, że EA nie pokusiło się o wcześniejsze poinformowanie o podwyżce. Dlatego też nowi subskrybenci muszą płacić więcej już teraz, podczas gdy dotychczasowych klientów zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 10 maja. Nie znamy konkretnych powodów tej decyzji, no ale wiadomo – pieniądze.

Źródło: EA Play