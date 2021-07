Konferencja EA Play Live będzie rozczarowaniem dla fanów gier Star Wars. Jest jednak coś na osłodę

Na konferencji EA Play Live nie pojawią się gry ze świata Star Wars. Co ciekawe, EA sugeruje, że szykuje coś bardzo interesującego dla fanów uniwersum.

Wielka konferencja Electronic Arts odbędzie się już 22 lipca. Słynny wydawca zaprezentuje na niej zupełnie nowe jak i te zapowiedziane już tytuły. Niestety, nie wszyscy gracze będą w pełni zadowoleni.

EA potwierdza, że na wydarzeniu nie ujrzymy tytułów z uniwersum Star Wars. Oznacza to, że nie ma co liczyć na Star Wars Jedi Fallen Order 2 lub Star Wars Battlefront 3. Co ciekawe, Elektronicy zapewniają za to, że szykują coś ciekawego, co zobaczymy w przyszłym roku. Cóż, może warto poczekać?

Nie pokażemy żadnych nowych gier Star Wars na EA Play Live 22 lipca… ale wszyscy nie możemy się doczekać, aby świętować z Wami w przyszłym roku, kiedy podzielimy się naszą wizją odległej Galaktyki! – czytamy w tweecie EA Star Wars

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że to nie pierwsza rozczarowująca wiadomość dotycząca wydarzenia. Niedawno BioWare ogłosiło też, że nie pokaże Dragon Age 4 i nowego Mass Effect na konferencji.

Jeśli jesteście fanami gier singleplayer, i tak warto zainteresować się pokazem. Na pewno ujrzymy na nim mocne produkcje niezależne ze stajni EA Originals. Dodatkowo ptaszki ćwierkają o powrocie Dead Space, a Electronic Arts może też szykować inne niespodzianki. Zobaczymy, co takiego trzyma w rękawie EA.