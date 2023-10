Zmiany na platformie Netflix

Netflix zdobył dużą popularność w Polsce i na świecie z kilku powodów. Jednym jest z pewnością bogata oferta filmów i seriali, która przyciągnęła do siebie użytkowników. Ważnym czynnikiem było też dzielenie konta Netflix, dzięki czemu mogliśmy opłacać jeden abonament w kilka osób. Koszta były niskie, bo rozkładały się na wielu użytkowników. Ci mogli natomiast korzystać z jednego konta bez najmniejszych problemów.

Netflix rozpoczął jednak walkę ze współdzieleniem kont. Proceder ten generował duże straty dla firmy, bo jeden abonament mógł zaspokajać nawet wiele osób. W tym roku dzielenie konta odeszło w niepamięć, a użytkownicy mają do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest zrezygnowanie z usługi, inną stanowi założenie własnego konta i opłacanie abonamentu. To jednak nie wszystko, bo nadal można dodać kogoś do konta Netflix.

Dzielenie konta Netflix w 2023 roku

Obecnie, aby móc współdzielić konto Netflix między kilka osobami, muszą one mieszkać w jednym gospodarstwie domowym. W innym wypadku platforma zablokuje możliwość korzystania z konta, jeżeli dany użytkownik będzie znajdował się w innym miejscu, niż to zdefiniowane jako gospodarstwo domowe dla danego konta. Istnieje jednak sposób na obejście tego ograniczenia, lecz wiąże się on z dodatkowymi kosztami.

Netflix udostępnił możliwość dokupienia użytkownika, który będzie korzystał z naszego abonamentu. Dodatkowy użytkownik Netflix to koszt 9,99 zł miesięcznie. W takiej sytuacji osoba i tak będzie musiała mieć swój profil i konto. Te będą jednak do macierzystego konta i to jego właściciel będzie opłacał abonament (zgodnie z planem) oraz dodatkową opłatę za użytkownika konta.

Co ważne, dodatkowy użytkownik musi mieć konto w tym samym kraju, co właściciel konta. Poza tym istnieją dodatkowe ograniczenia wynikające z posiadanego planu. Wersja Standard pozwala na dodanie do konta tylko jednego dodatkowego użytkownika. W przypadku planu Premium do konta dodamy do dwóch dodatkowych użytkowników.

Czy można dzielić konto Netflix?

Obecnie niemożliwe jest dzielenie kont Netflix po staremu, czyli po prostu dając komuś dane dostępu do konta. Wszystko przez próbę logowania na innym urządzeniu, niż tym które należy do gospodarstwa domowe. A co zrobić, gdy chcemy oglądać Netflixa np. podczas wakacji?

Oglądanie Netflix w podróży jest możliwe. Platforma nie będzie wymagać od nas weryfikacji, jeżeli udamy się na urlop. Taki wyjazd trwa z reguły tydzień lub dwa, dlatego w takiej sytuacji nie powinno być problemu. Warto jednak mieć dostęp do adresu email, na który przychodzi link aktywacyjny. W ten sposób będziemy mogli (w razie problemu) umożliwić sobie korzystanie z konta poza domem.

Gospodarstwo domowe Netflix. Co to jest?

Gospodarstwo domowe Netflix to zbiór urządzeń, które znajdują się w tej samej lokalizacji i korzystają z tego samego połączenia internetowego. W dużym skrócie to np. nasz telewizor, telefon i komputery, z których korzystamy na co dzień. Są one podłączone do tej samej sieci WiFi i korzystamy przy ich pomocy z platformy Netflix.

Jak ustawić gospodarstwo domowe Netflix? Jeżeli tego nie zrobimy, serwis samodzielnie ustawi gospodarstwo przy pomocy adresu IP. Możemy jednak stworzyć gospodarstwo ręcznie. W tym celu uruchamiamy aplikację Netflix, a następnie przechodzimy do zakładki Uzyskaj pomoc i Zarządzaj gospodarstwem domowym. Teraz należy wybrać, czy chcemy Potwierdzić gospodarstwo domowe lub Zarządzać nim. Potwierdzenie odbywa się poprzez SMS lub email, a link aktywacyjny jest ważny przez 15 minut.