CD Projekt RED i Netflix przygotowują ucztę dla fanów Cyberpunka 2077

Zupełnie nowe anime czy może jednak drugi sezon Edgerunners? Patrząc na to, jakim hitem została produkcja osadzona w uwielbianym uniwersum, nie obraziłbym się chyba za nic.

Cyberpunk 2077 powraca na Netflix

Jasne, CD Projekt RED pracuje w pocie czoła nad sequelem Cyberpunka, o którym nie wiemy prawie nic. Niech jednak deweloperzy spokojnie pochylają się nad pomysłami i koncepcjami, bo wygląda na to, że fani uniwersum i tak mogą szykować się na kolejne premiery. Tym razem nie gamingowe a… serialowe. Netflix i CD Projekt RED ogłosili powrót partnerstwa i wydanie serialu anime!

No i cóż – to tyle, nie mamy nic więcej, żadnych szczegółów. Wiemy, że to Was nie pociesza, lecz sam raczej zdziwiłbym się, gdyby po takim zakończeniu animatorzy chcieli wrócić do Edgerunners. Niemniej nie jest to wykluczone, choć to uniwersum jest na tyle bogate, że na spokojnie można osadzić w nim niejedną, świetną historię. Oby tylko okazała się co najmniej równie dobra!

Dowiedzieliśmy się tylko, że “więcej informacji wkrótce”, cokolwiek to oznacza. Ogłoszenie pojawiło się z okazji Netflix Geeked Week, czyli “nerdowskiego tygodnia”. W trakcie wydarzenia pokazano również więcej materiałów z serialu Tomb Raider. Dostaliśmy również pierwszy rzut oka na serial Splinter Cell. Obydwa teasery znajdziecie poniżej. W zasadzie to trzy, bo jest jeszcze anime Devil May Cry, które ucieszy fanów serii Capcomu.

Źródło: YouTube