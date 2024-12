Prezent dla graczy Dying Light 2 za darmo. DLC możecie odbierać już teraz

Gracze Dying Light 2 dostali świąteczny prezent, o ile tylko zdąża go odebrać w wewnętrznym sklepie gry przed 2 stycznia 2025 roku. Warto to zrobić.

Dying Light 2 może nie cieszy się aż tak wielkimi uznaniem, co pierwsza część, ale nadal mówimy o jednej z najlepszych współczesnych gier o zombie. Techland obecnie skupia się na The Beast, czyli samodzielnej kontynuacji przygód głównego bohatera pierwszej części. Zanim jednak gra zadebiutuje, każdy posiadacz DL2 może odebrać prezent w postaci darmowej paczki DLC.

Nie bez powodu nazywa się to sezonem obdarowywania. Od teraz do 2 stycznia pakiet Above the Law będzie całkowicie darmowy w sklepie w grze. Nie przegap więc swojej szansy na zdobycie stroju Strażnika Pokoju i jego akcesoriów, aby wziąć prawo i porządek w swoje ręce! – informują twórcy na Steam

Jeśli więc udacie się do cyfrowego sklepu wewnątrz gry, możecie bez żadnych opłat przypisać do konta zestaw Above the Law. W jego skład wchodzi m.in. limitowana skórka lotni, strój bohatera, specjalna broń czy przedmiot poprawiający zdolności bojowe. Czasu niestety nie macie wiele, bo pakiet ten jest dostępny za darmo do 2 stycznia 2025 roku.

Jeśli szukacie innych ciekawych prezentów za darmo, warto pamiętać o nowej ofercie Epic Games Store i ostatniej darmowej grze od Amazona.

Źródło: Steam