Wielka nowość w Dying Light 2. Dla każdego za darmo

Nowy tryb już zaraz zawita do Dying Light 2. Zgodnie z obietnicami, ma to być tryb “koszmaru” tak samo wymagający, jak w przypadku pierwszej części.

Obecnie wyglądającego Dying Light 2 niemal nie da się porównać z tym, co Techland wypuściło na rynek dwa lata temu. Teraz gra zyskała “edycję Reloaded”, która wprowadza tonę zmian i ulepszeń. Więcej o ostatniej tak dużej aktualizacji przeczytacie w tym miejscu. Dość powiedzieć, że fani “jedynki” zaraz będą mieli kolejny argument, aby zagrać w kontynuację.

Dying Light 2 będzie znacznie trudniejsze

Tym razem Techland zobowiązał się dorzucić do gry tryb koszmaru, czyli “Nightmare Mode”. Będzie to odpowiednik poziomu trudności pod tą samą nazwą z pierwszej części. Jeśli graliście, to zapewne wiecie, że było koszmarnie wymagająco. Także teraz ma być bardzo podobnie.

Dzisiaj chcę wam przekazać, że kolejny z waszych pomysłów trafi do gry już za parę dni! Mowa tutaj oczywiście o trybie „Koszmar”, zwanym też koszmarnym poziomem trudności, który zapewni wam prawdziwe wyzwanie podczas rozgrywki w Dying Light 2: Stay Human. Wymaga on od graczy skupienia i zachowania ostrożności, a w zamian oferuje najwyższy poziom immersji. – opowiada Tymon Smektała we wpisie na Steam

Tym razem twórcy nie zrobili jednak drugi raz tego samego, a dostosowali nowy tryb do DL2. Gracze mogą spodziewać się braku kluczowych opcji interfejsu, mrugających latarek, a także drastycznie zmienionego balansu rozgrywki, wraz z różnymi przedmiotami używanymi przez gracza.

Koszmarny poziom trudności zmienia wiele ustawień, które na innych poziomach działają zupełnie inaczej. Na przykład podczas zwykłej rozgrywki w trybie współpracy gra staje się łatwiejsza. W trybie »Koszmar« jednak jest wręcz przeciwnie – walki skalują się wraz z liczbą graczy, by były jeszcze trudniejsze. Ma to na celu zwiększyć poziom komunikacji i współpracy graczy. To właśnie w taki sposób będą w stanie pokonać nawet najtrudniejszych przeciwników. Od momentu premiery to właśnie w trybie współpracy na koszmarnym poziomie trudności bawiłem się najlepiej podczas pracy nad grą. – czytamy we wpisie

Zmian ma być o wiele więcej, a gracze powinni przygotować się na prawdziwe wyzwanie. Tryb koszmaru oraz “inne funkcje” trafią do graczy Dying Light 2 już w tym tygodniu!

Źródło: Steam