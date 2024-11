Okazuje się, że system zabezpieczeń Denuvo DRM nie jest w pełni skuteczny. Do sieci trafiły scrackowane wersje dwóch gier, które posiadały zaimplementowane zabezpieczenia — jakże nielubiane przez graczy.

Denuvo DRM złamane. Dwie gry już w sieci

Denuvo to technologia antypiracka, która ma na celu utrudnić nielegalne kopiowanie i dystrybucję gier komputerowych. Choć dokładne działanie Denuvo jest ściśle strzeżoną tajemnicą, wiemy, że opiera się na kilku kluczowych mechanizmach. Jest to m.in. szyfrowanie czy weryfikacja sprzętowa. Domyślnym celem tego zabezpieczenia DRM jest blokowanie uruchamiania pirackich kopii gier. W rzeczywistości wiemy jednak, że takie egzemplarze nadal trafiają do sieci — nawet jeżeli korzystają z Denuvo. Przykładem są dwie ostatnio spiracone produkcje.

Mowa o Dragon’s Dogma 2 i Assassin’s Creed Mirage. Oba tytuły, mimo posiadania stosownych zabezpieczeń antypirackich, zostały scrackowane i trafiły na serwisy dystrybuujące pirackie kopie gier. Tajemnicą pozostaje to, w jaki sposób złamano zabezpieczenia. Mówi się, że ktoś z dostępem do zaplecza serwerów Denuvo, lub być może osoba z wewnątrz firmy, ujawnił dwie kompilacje debugowe dla obydwu produkcji.

Okazuje się zatem, że system z jednej strony jest uciążliwy dla zwykłych graczy, z drugiej nie posiada 100-procentowej skuteczności. Gracze często narzekają na implementację tego systemu. Wpływa negatywnie na wydajność gier na PC, a także utrudnia ich modyfikowanie fanowską zawartością.

Źródło: twistedvoxel.com