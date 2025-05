DualSense w rekordowo niskiej cenie. Tak tanio dawno nie było

Cena pada DualSense spadła do rekordowego poziomu. Na Amazonie kupisz go teraz za 241 zł – taniej nie było od dawna. A zdecydowanie warto.

Sony odpaliło grube przeceny w ramach Days of Play 2025, a jednym z największych hitów jest biały pad DualSense. Ten oficjalny kontroler do PS5 (ale i pecetów!) można teraz zgarnąć za rekordowe 241 zł. To najniższa zanotowana cena, a sama promocja może nie potrwać długo, więc warto wiedzieć, z czym mamy do czynienia.

Najważniejsze cechy DualSense

DualSense to nie tylko elegancki wygląd, ale też zestaw nowoczesnych rozwiązań. Kontroler korzysta z adaptacyjnych triggerów, które zmieniają opór w zależności od akcji w grze. Podczas strzelania z łuku poczujesz naciąg cięciwy, a w samochodówkach – szarpnięcia układu hamulcowego. Do tego dochodzi zaawansowane haptyczne wibracje, które znacznie lepiej niż starsze pady oddają to, co dzieje się na ekranie.

Oczywiście pad ma też wbudowany mikrofon i głośniczek, więc bez problemu pogadasz z ekipą bez konieczności zakładania headsetu. W przypadku grania na PS5 liczy się też jego pełna integracja z interfejsem konsoli. Dzięki przyciskowi Create możesz szybko robić zrzuty ekranu, klipy albo streamować na żywo – bez konieczności wychodzenia z gry.

Choć zaprojektowany z myślą o PlayStation 5, DualSense świetnie radzi sobie także na PC. Sporo gier (szczególnie na Steamie) oferuje pełne wsparcie dla jego funkcji, w tym haptyki i triggerów. Wystarczy kabel USB-C lub odbiornik Bluetooth, by podłączyć go do komputera i cieszyć się rozgrywką na zupełnie nowym poziomie. A skoro cena spadła tak mocno, to i pecetowcy mają tu dobrą okazję.

Jeśli więc potrzebujesz nowego pada albo po prostu chcesz sprawdzić, o co chodzi z tymi całymi adaptacyjnymi triggerami, to teraz jest dobry moment. Cena 241 zł za nowego DualSense to bardzo konkurencyjna propozycja, niezależnie od tego, czy grasz na PS5, czy komputerze. Tylko warto się pospieszyć – Days of Play nie będą trwać wiecznie.

