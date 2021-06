Nowe kolory DualSense w całej okazałości. Wideo z prezentacją od PlayStation

PlayStation przygotowało obszerną prezentację nowych kolorów DualSense. Nagrania pokazują świeżutkie kontrolery z wielu perspektyw.

Zapowiedź nowych wersji kontrolerów do PS5 była miłą niespodzianką. Sony zadbało o dwa bardzo ładne modele, które były mocno oczekiwane przez graczy. Pady zadebiutują niedługo, a jeśli rozważacie zakup, możecie im się teraz lepiej przyjrzeć. Zdjęcia nie oddają do końca tego, jak wyglądają nowe DualSense w rzeczywistości.

Na kanale PlayStation Access pojawił się filmik z prezentacją padów. Widzowie mogą przyjrzeć się im z bliska i ocenić, czy wszystkie zmiany w kolorystyce przypadną im do gustu. Przy okazji porównano je też ze standardowym, białym kontrolerem.

Przypomnijmy w tym miejscu oficjalne ceny nowinek. Za czarną wersję zapłacimy tyle, co za tą bazową, czyli 319 złotych. Jeśli wolicie bardziej niestandardowy, czerwony kolor, musicie wydać aż 349 złotych. Na szczęście kontrolery do konsol mają to do siebie, że często można je kupić na różnego rodzaju wyprzedażach w niższej cenie.

Niemniej jeśli koniecznie chcecie urozmaicić swoją rozgrywkę, pady są już dostępne w przedsprzedaży i trafią do sklepów 18 czerwca. Macie więc jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji odnośnie zakupu na premierę.