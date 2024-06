Dragon’s Dogma 2 do sprawdzenia za darmo. Pobierajcie grę na konsole i PC już teraz

Mimo że gra sprzedała się świetnie, nagle zaliczyła spory odpływ graczy. Czemu? W sumie nikt tego nie wie, ale Capcom ma pomysł na ratunek sytuacji.

Hitowe RPG zostało docenione przez krytyków, a fani tej marki po tylu latach mogli ponownie rekrutować nowych towarzyszy, wypożyczać ich innym graczom i stanąć do walki z gigantycznymi, mitologicznymi bestiami. Gra ma swoje wady i problemy, ale fani gier role-playing osadzonych w świecie fantasy dostali kolejną solidną pozycję od japońskiego wydawcy.

Mimo dobrej sprzedaży, wiele osób mogło się wstrzymać z kupnem gry. Bo Dragon’s Dogma (“jedynka”, ale kontynuacja też) nie jest dla każdego i nie trafi w gusta niektórych graczy. Jeśli więc sami do końca nie byliście pewni, czy warto wydawać pieniądze, Capcom ruszył z odsieczą. Firma w nadziei na pozyskanie kolejnych klientów wypuściła darmową, próbną wersję produkcji.

Co ważne, dostępna jest ona zarówno na PC, jak i na konsolach – Xbox Series X/S oraz PS5. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto sięgnąć po grę i wydać na nią swoje ciężko zarobione pieniądze, sprawdzicie to dzięki poniższym linkom:

