Capcom szuka odpowiedzi. Chodzi o Dragon’s Dogma 2

Sprawa jest prosta, twórcy gry Dragon’s Dogma 2 proszą nas o pomoc. Chodzi o udzielenie swojej opinii w ankiecie, która pozwoli twórcom dogłębnie poznać naszą opinię na temat ich produkcji. Nie ma nic za darmo oczywiście — za udział w badaniu otrzymać można specjalną tapetę. Choć pytań jest sporo, to odpowiedzi pomogą twórcom w lepszym zrozumieniu poszczególnych elementów rozgrywki i nie tylko. Niektóre pytania dotyczą samej rozgrywki, inne udźwiękowienia czy sterowania.

Twórcy gry proszą o opinie w następujących sprawach:

Naturalność, styl i czytelność tekstu w języku, w którym grałeś w Dragon’s Dogma 2

The voices for the language you played in

Rozmiar tekstu w grze

Projekt czcionki użytej w napisach

Menu gry

Efekty dźwiękowe gry

Muzyka

Historia

Postaci

Grafika

Sterowanie

Mechanika gry (walka, waluta w grze, zdobywanie kolejnych poziomów itp.)

Interfejs użytkownika

Poziom trudności

Ilość treści

Czynnik immersyjny

Czy Dragon’s Dogma 2 zapewniło wyjątkowe wrażenia z gry

Ogólna ocena gry

Czy poleciliby to znajomym

Zobacz też: Pamiętacie jeszcze serię Medal of Honor?

To z pewnością pomoże twórcom na przeanalizowanie tego, co w grze działało, a co wymaga poprawy w przyszłości. Całkiem możliwe, że trwają przygotowania lub prace nad rozszerzeniem do gry. “Jedynka” takie otrzymała, więc wiele wskazuje na to, że i sequel otrzyma swego rodzaju DLC. A wy jak oceniacie grę na obecnym etapie? Od jej premiery minęło już kilka miesięcy, poradzono sobie z problemem mikrotransakcji i optymalizacją. Zdecydowanie to jeden z ciekawszych tytułów, który zadebiutował w tym roku.

Źródło: wccftech.com